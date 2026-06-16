В правительстве Новосибирской области обсудили вопросы поставок топлива в регион

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в правительстве региона рассмотрели вопросы поставок топлива на совещании оперативного штаба по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторинга ценовой ситуации на нефтепродукты. Совещание провел заместитель губернатора Олег Клемешов.

Как сообщил и.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Денис Рягузов, по результатам постоянного мониторинга, проводимого министерством, текущая ситуация с обеспечением топливом на территории региона оценивается как стабильная. Объемы поставок соответствуют объему потребления топлива регионом, сформирован необходимый плановый запас топлива.



В настоящее время отгрузка топлива в Новосибирскую область осуществляется в соответствии с утверждёнными плановыми показателями. Предпосылок для снижения объёмов поставок на данный момент не наблюдается. Автозаправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме, реализация топлива населению и предприятиям производится без каких-либо ограничений.



Сельскохозяйственная отрасль также обеспечена горюче-смазочными материалами. Посевная кампания в регионе успешно завершается, и сельхозпроизводители имеют необходимый запас топлива согласно заключённым договорам. Рисков, связанных с недопоставкой топлива аграриям, не прогнозируется.



По итогам совещания минпромторгу региона совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, поставщиками топлива, крупными потребителями и розничными продавцами горюче-смазочных материалов поручено усилить мониторинг ситуации. Основная задача – своевременное выявление и реагирование на возможные риски снижения объёмов поставок для их оперативного предотвращения.