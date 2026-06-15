В четырех районах Новосибирска не будет горячей воды до 27 июня

С 16 мая по 26 августа новосибирские коммунальные службы проводят гидравлические испытания.

С 15 по 27 июня горячую воду отключат по следующим адресам:

ТЭЦ-4:

В Калининском районе по улицам: Тайгинской, Курчатова, Красных Зорь, Рассветной, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

ТЭЦ-5, зона ПНС-6:

В Дзержинском районе по улицам: Толбухина, Заслонова, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й Доватора, Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малой Айвазовского, Промкирпичной, Васнецова, Волочаевской, Репина, Онежской, Якутской, Волжской, 1-й и 2-й Юргинской, Авиационной, Лучезарной, Ползунова, Бродского, Промышленной, Электрозаводской, Гоголя, Красина, Шекспира, Королева, Индустриальной, Комбинатской, Даурской, Глинки, Планетной, Алейской, Светлой, Николая Островского, Гусинобродскому шоссе, 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 7-му, 8-му Трикотажному переулкам, Волжскому, Комбинатскому, Волочаевскому переулкам, проспекту Дзержинского, Электрозаводскому проезду.

В Центральном районе по улицам: Партизанской, Николая Островского, Крестьянской, Кольцова, Селезнева, Писарева, Демьяна Бедного, Татарской, Каменской, Мичурина, Ольги Жилиной, Советской, на пересечении Красного проспекта и Писарева.

В Октябрьском районе в Закаменском жилмассиве.