Добавить городу зеленого: в Новосибирске обсудили проект «10 тысяч деревьев»

На оперативном совещании в мэрии Новосибирска одной из главных тем стало озеленение города. В 2026 году уже высажено 2,5 тысячи деревьев и кустарников, проводить эту работу будут до конца сезона. Также продолжится развитие городского питомника – уже в этом году для озеленения города используется 3,5 тысячи саженцев, выращенных на его площадках.

«В прошлом году мы запустили в работу целый ряд программ, которые нашли отклик у горожан. В первую очередь это проект по озеленению – «10 тысяч деревьев». В план ставили эту цифру, а в результате высадили 32 тысячи деревьев и кустарников, а также около полумиллиона цветов, потому что к этой работе присоединились представители юридических лиц, предприятия, организации, ТОСы. Город преображается – это важная работа, которую нужно продолжать», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В рамках проекта «10 тысяч деревьев» в 2026 году МАУ «Горзеленхоз» планирует высадить на территории города 6,5 тысячи деревьев и кустарников, из них 2,5 тысячи уже высажены. Озеленение проведено в скверах Героев Донбасса, 25 лет Победы, имени Гагарина, «Белый сад», на бульваре Красного проспекта и других территориях. Работы будут продолжены до конца сезона, планируется охватить 34 общественных пространства.