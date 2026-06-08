На территории новосибирского сити-квартала «Инские холмы» появится технопарк для ИТ-компаний

В соглашении обозначены ключевые параметры технопарка с точки зрения инфраструктуры, наполнения и делового климата. Это государственная поддержка и особые условия для резидентов, партнёрство с вузами для подготовки специалистов, привлечение российских и международных инвесторов, интеграция проектов резидентов технопарка в региональные программы цифровизации и развития городской среды. Площадка станет местом пилотирования новых решений в области искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.



Андрей Травников особо подчеркнул, что это – не очередной девелоперский проект по строительству новых офисных или жилых зданий: «Это полноценный инвестиционный проект, который приведёт к созданию тысяч высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Он необходим и для ИТ-подразделений Сбербанка, и для возможного размещения подразделений различных компаний этого профиля, этой отрасли».



Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Инновации – топливо для экономики, но они не рождаются в вакууме. Нужна продуктивная среда: минимум барьеров и максимум конкуренции. И поэтому мы строим технопарки – чтобы объединить таланты и технологии, дать ресурсы, привлечь инвестиции. Создать точку роста для всего региона. Новосибирская область сильна ИТ-экспертизой и научно-техническим потенциалом, так что это хорошее место для технопарка».