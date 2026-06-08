На территории новосибирского сити-квартала «Инские холмы» появится технопарк для ИТ-компаний

Соглашение о строительстве нового технопарка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Задача технопарка в сфере высоких технологий — сформировать конкурентоспособную инновационную среду для развития ИТ-компаний, стартапов, вузов и научных институтов.
В планах – создание уникального пространства на 900 рабочих мест общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Проект будет включать в себя многофункциональные пространства, меняющиеся под запрос и количество участников. Строительство Технохаба Сбера станет лишь первым этапом по созданию крупнейшего в Сибири комплекса застройки бизнес-пространства класса А, рассчитанного на 2500 рабочих мест и общей площадью 55 тысяч квадратных метров, с объёмом инвестиций более 10 млрд руб.
К работе над проектом приступят Сбер, правительство Новосибирской области и спецзастройщик «ВКД-1», что зафиксировано в соглашении о сотрудничестве. Его подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, Губернатор региона Андрей Травников и представитель «ВКД-1» Вадим Ильченко на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.
В соглашении обозначены ключевые параметры технопарка с точки зрения инфраструктуры, наполнения и делового климата. Это государственная поддержка и особые условия для резидентов, партнёрство с вузами для подготовки специалистов, привлечение российских и международных инвесторов, интеграция проектов резидентов технопарка в региональные программы цифровизации и развития городской среды. Площадка станет местом пилотирования новых решений в области искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.
Андрей Травников особо подчеркнул, что это – не очередной девелоперский проект по строительству новых офисных или жилых зданий: «Это полноценный инвестиционный проект, который приведёт к созданию тысяч высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Он необходим и для ИТ-подразделений Сбербанка, и для возможного размещения подразделений различных компаний этого профиля, этой отрасли».
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Инновации – топливо для экономики, но они не рождаются в вакууме. Нужна продуктивная среда: минимум барьеров и максимум конкуренции. И поэтому мы строим технопарки – чтобы объединить таланты и технологии, дать ресурсы, привлечь инвестиции. Создать точку роста для всего региона. Новосибирская область сильна ИТ-экспертизой и научно-техническим потенциалом, так что это хорошее место для технопарка».
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