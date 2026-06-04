Какие соглашения делегация Новосибирской области уже заключила на Петербургском международном экономическом форуме-2026?

В первый день форума подписано соглашение между Правительством Новосибирской области, АО «Корпорация развития Новосибирской области» и Группой компаний «Дело». ГК «Дело» и Новосибирская область приступают к проработке перспективных транспортно-логистических проектов в регионе.

Соглашение направлено на реализацию логистического потенциала региона. Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и врио генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.

Губернатор подчеркнул, что это соглашение направлено на реализацию конкретных проектов: «Не скрою, в период снижения инвестиционной активности любой такой проект, конечно, для нас особенно ценен, и мы сопровождаем его, фактически, в ручном режиме для того, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов. Соглашение с ГК «Дело» для нас очень важно, потому что это – часть общего развития транспортно-логистического потенциала Новосибирской области, развития Новосибирской агломерации. Что касается Форума – работа нашей делегации продолжается, сегодня только первый день, впереди ещё масса встреч и переговоров».