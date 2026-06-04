Какие соглашения делегация Новосибирской области уже заключила на Петербургском международном экономическом форуме-2026?

Делегацию нашего региона на ПМЭФ возглавил губернатор Андрей Травников.
В первый день форума подписано соглашение между Правительством Новосибирской области, АО «Корпорация развития Новосибирской области» и Группой компаний «Дело». ГК «Дело» и Новосибирская область приступают к проработке перспективных транспортно-логистических проектов в регионе.
Соглашение направлено на реализацию логистического потенциала региона. Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и врио генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.
Губернатор подчеркнул, что это соглашение направлено на реализацию конкретных проектов: «Не скрою, в период снижения инвестиционной активности любой такой проект, конечно, для нас особенно ценен, и мы сопровождаем его, фактически, в ручном режиме для того, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов. Соглашение с ГК «Дело» для нас очень важно, потому что это – часть общего развития транспортно-логистического потенциала Новосибирской области, развития Новосибирской агломерации. Что касается Форума – работа нашей делегации продолжается, сегодня только первый день, впереди ещё масса встреч и переговоров».
Новое соглашение развивает договорённости, достигнутые между ГК «Дело» и Правительством Новосибирской области ранее. Тогда стороны договорились о совместном развитии транспортно-логистической инфраструктуры и социальных проектов в регионе.
Подписанный на ПМЭФ документ закладывает основу для подготовки долгосрочных инфраструктурных решений, которые будут востребованы в ближайшие годы. Ключевые направления работы включают проработку технико-экономических и финансовых параметров будущих инициатив, информационное и консультационное сопровождение, а также актуализацию региональных нормативных актов для эффективной реализации проектов.
«Новосибирская область – стратегический узел на пересечении ключевых транспортных маршрутов страны. Мы видим в регионе большие возможности для развития логистической инфраструктуры и рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири, что пойдёт на пользу экономике всего макрорегиона», – отметил Андрей Соколов.
«Новосибирская область сегодня – это не просто транзитная территория, а полноценный логистический хаб с высоким потенциалом роста. Мы видим огромный спрос со стороны бизнеса на современную инфраструктуру, поэтому соглашение становится стратегически важным шагом. Такое взаимодействие позволит качественно изменить логистическую среду региона, сделать её более эффективной для грузовладельцев. Корпорация развития НСО, в свою очередь, обеспечит всестороннюю поддержку инициативы, чтобы совместные планы ГК «Дело» и Правительства области были реализованы в кратчайшие сроки», – прокомментировала врио генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.
Для справки. Группа компаний «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. В составе Группы – 7 морских и 46 наземных терминалов.
Общая мощность морских терминалов – 3,5 млн ДФЭ и 10,5 млн тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,6 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.
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