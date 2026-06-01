Максимум метеорного потока Персеиды, соединения планет и звезд: какие интересные астрономические явления новосибирцы увидят этим летом?

Отвечают астрономы Новосибирского государственного университета.
Летнее время для астрономии на широте Новосибирска, особенно период длительностью два месяца вокруг летнего солнцестояния 21 июня, является временем затишья, поскольку ночи слишком светлые и короткие, так что возможности для наблюдений интересных астрономических явлений сокращаются, и только в августе, с возвращением темных и более длинных ночей, астрономические наблюдения снова оживают. Однако именно в период самых светлых ночей появляется хорошая возможность наблюдения серебристых облаков. Это не вполне астрономическое явление, поскольку оно происходит в земной атмосфере, но яркие серебристые облака являются хорошим объектом для летних ночных наблюдений и съемок. Проявляются они в разные ночи по-разному, иногда практически их не видно, а иногда видны очень обширные и яркие поля «серебра». Сказать заранее, когда они будут хорошо видны, нельзя, но понаблюдать такое явление, особенно тем, кто их до этого не видел, определенно стоит.
Какие еще интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях нас ожидают нынешним летом, с учетом вышеописанных обстоятельств.
Наиболее интересные астрономические явления лета2026 года.
Ночь 9/10 июня. Соединение Юпитера и Венеры. Юпитер и Венера — это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены на небе довольно близко друг от друга с точки зрения земного наблюдателя. Такие события называются соединениями. Одно из таких соединений произойдет в ночь 9/10 июня, когда угловое разделение между этим планетами уменьшится до 1,6°, что чуть больше, чем три видимых размера лунного диска. В Новосибирске наилучшим временем для наблюдения соединения будет вечер 9 июня, в период примерно с 22:30 до 23:30, когда уже достаточно стемнеет после захода Солнца и планеты будут видны как две яркие звезды над западным горизонтом на высоте примерно 10-15°. Однако и в соседние вечера угловое расстояние между планетами будет хоть и больше, но ненамного, так что если 9 июня не будет погоды, то данное соединение вполне можно понаблюдать 8 или 10 числа. А в целом даже за несколько недель до соединения эти планеты уже видны по вечерам в западной стороне неба, хотя они еще довольно далеко друг от друга, но каждый день вплоть до 9 июня расстояние между ними будет постепенно уменьшаться.
Ночь 10/11июля. Соединение Луны и Плеяд. Продолжается серия покрытий звездного скопления Плеяды спутником Земли Луной, которая наступает раз в 18 лет. Период в 18 лет равен продолжительности лунного сароса (драконического периода), он обусловлен прецессией лунной орбиты. Иначе говоря, это период прецессии лунной орбиты. Скопление Плеяд расположено на небе немного над эклиптикой, однако благодаря прецессии и наклону лунной орбиты примерно в 5 градусов, Луна в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) «дотягивается» до Плеяд и дает серию покрытий скопления.
На широте Новосибирска текущая серия покрытий началась в середине 2024 года, а закончится она в марте 2028 года. Покрытия происходят примерно раз в месяц (точнее, каждые 29 дней, что соответствует сидерическому периоду Луны). Однако далеко не каждое из покрытий видно в Новосибирске. Например, летом 2026 года видимых в Новосибирске покрытий Луной этого звездного скопления не будет, однако в ночь с 10 на 11 июля Луна окажется очень близко к этому скоплению в ночное время. Сами покрытия начнутся после 4 часов утра, когда в Новосибирске уже будет слишком светло, однако в период примерно с 2:30 до 3:30 должен быть виден узкий лунный диск в убывающей фазе 18% недалеко перед звездами скопления Плеяды, что будет смотреться довольно интересно и станет хорошим объектом для фотографирования.
Ночь 12/13 августа. Максимум метеорного потока Персеиды. Это один из т.н. потоков «большой тройки», т.е. один из трех самых активных ежегодных метеорных потоков, максимум которого приходится на 12-13 августа. В это время его активность достигает примерно 100 метеоров в час, если наблюдать их за городом, под темным небом. В 2026 году максимум Персеид совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не составит никаких помех при наблюдении потока.
Радиант Персеид находится в созвездии Персея, откуда и происходит название потока. Радиант— это точка на небе, из которой вылетают метеоры потока. Если упростить, то можно сказать, что метеоры Персеид как бы вылетают из созвездия Персея. Радиант потока расположен достаточно высоко над горизонтом в течение всего темного времени суток, во время максимума — это примерно с 23 часов вечера до 4 часов утра. Однако высота радианта в течение этого времени увеличивается примерно с 30 до 60 градусов, поэтому с течением ночного времени условия наблюдений Персеид и количество их метеоров увеличивается.
Ночь 14/15 августа. Соединение Юпитера и Меркурия. Подобно соединениям с Венерой, планета Меркурий также может время от времени проходить рядом с Юпитером на небесном своде. Правда, поскольку Меркурий намного ближе к Солнцу и по этой причине виден хуже, соединения с участием Меркурия обычно проходят при слишком маленьком угловом удалении от Солнца и поэтому не видны. Однако соединение 14/15 августа станет исключением, поскольку оно произойдет, когда Меркурий будет на относительно большом угловом расстоянии от Солнца. При этом, в отличие от вечернего соединения Юпитера и Венеры, данное соединение можно будет наблюдать в утреннее время. Ближе всего эти планеты будут находиться друг к другу утром 15 августа, когда угловое разделение между ними составит около 1° (примерно в 2 раза больше видимого диаметра лунного диска). Наилучшим периодом наблюдений будет время примерно в 5:15 до 6:15. Две планеты в это время будут видны над восточным горизонтом на высоте около 7° в виде двух ярких звезд (Меркурий -1,3 и Юпитер -1,7 звездной величины). Чуть похуже, но все еще неплохие условия для наблюдения сложатся на следующее утро, 16 августа.
Другие соединения
Ночь 19/20 июня. Соединение Луны и звезды Регул. Регул — это самая яркая звезда созвездия Льва с яркостью около 1 величины. Вечером 19 июня можно будет наблюдать довольно красивое соединение этой звезды с Луной, когда лунный серп будет находиться примерно в 1,5°ниже этой звезды. Оптимальный период наблюдений примерно с 23:00 до 23:30.
Ночь 27/28 июня. Соединение Луны и звезды Антарес. Антарес является звездой первой величины, самой яркой в созвездии Скорпиона. В ночь 27/28 Луна пройдет ниже этой звезды на расстоянии примерно в 1,5-2°. Соединение будет видно большую часть ночи, хотя и совсем низко над южным горизонтом.
Кометы
10P/Tempel 2. Это единственная яркая комета, появление которой ожидается летом 2026 года на момент подготовки данного обзора. Ее яркость будет составлять около 10 величины в начале лета, далее комета будет постепенно ярчать и в конце июля—начале августа достигнет максимума блеска, который составит около 8 величины. При этом светлые ночи в первой половине лета могут затруднить ее наблюдение в этот период. Во второй половине лета комета станет более яркой, хотя ее высота при этом уменьшится. В целом комета будет лучше видна во второй половине ночи, а поскольку это периодическая комета, для которой не ожидается близкого прохода рядом с Солнцем, она скорее всего будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом. В период около максимума блеска, даже с учетом небольшой высоты, комета должна быть видна в сравнительно небольшие любительские телескопы или даже в бинокли.
Текст: Михаил Маслов, ведущий инженер обсерватории «Вега» НГУ
