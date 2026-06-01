Максимум метеорного потока Персеиды, соединения планет и звезд: какие интересные астрономические явления новосибирцы увидят этим летом?

Летнее время для астрономии на широте Новосибирска, особенно период длительностью два месяца вокруг летнего солнцестояния 21 июня, является временем затишья, поскольку ночи слишком светлые и короткие, так что возможности для наблюдений интересных астрономических явлений сокращаются, и только в августе, с возвращением темных и более длинных ночей, астрономические наблюдения снова оживают. Однако именно в период самых светлых ночей появляется хорошая возможность наблюдения серебристых облаков. Это не вполне астрономическое явление, поскольку оно происходит в земной атмосфере, но яркие серебристые облака являются хорошим объектом для летних ночных наблюдений и съемок. Проявляются они в разные ночи по-разному, иногда практически их не видно, а иногда видны очень обширные и яркие поля «серебра». Сказать заранее, когда они будут хорошо видны, нельзя, но понаблюдать такое явление, особенно тем, кто их до этого не видел, определенно стоит.

Какие еще интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях нас ожидают нынешним летом, с учетом вышеописанных обстоятельств.

Наиболее интересные астрономические явления лета2026 года.

Ночь 9/10 июня. Соединение Юпитера и Венеры. Юпитер и Венера — это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены на небе довольно близко друг от друга с точки зрения земного наблюдателя. Такие события называются соединениями. Одно из таких соединений произойдет в ночь 9/10 июня, когда угловое разделение между этим планетами уменьшится до 1,6°, что чуть больше, чем три видимых размера лунного диска. В Новосибирске наилучшим временем для наблюдения соединения будет вечер 9 июня, в период примерно с 22:30 до 23:30, когда уже достаточно стемнеет после захода Солнца и планеты будут видны как две яркие звезды над западным горизонтом на высоте примерно 10-15°. Однако и в соседние вечера угловое расстояние между планетами будет хоть и больше, но ненамного, так что если 9 июня не будет погоды, то данное соединение вполне можно понаблюдать 8 или 10 числа. А в целом даже за несколько недель до соединения эти планеты уже видны по вечерам в западной стороне неба, хотя они еще довольно далеко друг от друга, но каждый день вплоть до 9 июня расстояние между ними будет постепенно уменьшаться.

Ночь 10/11июля. Соединение Луны и Плеяд. Продолжается серия покрытий звездного скопления Плеяды спутником Земли Луной, которая наступает раз в 18 лет. Период в 18 лет равен продолжительности лунного сароса (драконического периода), он обусловлен прецессией лунной орбиты. Иначе говоря, это период прецессии лунной орбиты. Скопление Плеяд расположено на небе немного над эклиптикой, однако благодаря прецессии и наклону лунной орбиты примерно в 5 градусов, Луна в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) «дотягивается» до Плеяд и дает серию покрытий скопления.

На широте Новосибирска текущая серия покрытий началась в середине 2024 года, а закончится она в марте 2028 года. Покрытия происходят примерно раз в месяц (точнее, каждые 29 дней, что соответствует сидерическому периоду Луны). Однако далеко не каждое из покрытий видно в Новосибирске. Например, летом 2026 года видимых в Новосибирске покрытий Луной этого звездного скопления не будет, однако в ночь с 10 на 11 июля Луна окажется очень близко к этому скоплению в ночное время. Сами покрытия начнутся после 4 часов утра, когда в Новосибирске уже будет слишком светло, однако в период примерно с 2:30 до 3:30 должен быть виден узкий лунный диск в убывающей фазе 18% недалеко перед звездами скопления Плеяды, что будет смотреться довольно интересно и станет хорошим объектом для фотографирования.