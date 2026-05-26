Водолазы обследуют пляжи: как Новосибирск готовится к купальному сезону?

В Новосибирске стартовала подготовка пляжных локаций к сезону активного плавания. Водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) провели первое в этом году обследование дна реки Оби возле парка «Бугринская роща».

Традиционно пляж возле Бугринской рощи первым принимает специалистов для проверки дна перед открытием купального сезона. Уровень воды в Оби позволяет проводить водолазные работы.

«Все подготовительные мероприятия начинаются задолго до того, как становится тепло. В начале года разрабатываются необходимые нормативные документы, определяется, какие мероприятия по безопасности на водных объектах в Новосибирске должны быть выполнены, причём как на пляжах, так и в местах неорганизованного отдыха. В этих местах будут выставляться соответствующие знаки, аншлаги, спасательные посты. Также мы ведём набор спасателей», – рассказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска Дмитрий Фокин.

Основная задача специалистов – поиск посторонних предметов, представляющих угрозу для здоровья отдыхающих.

«Как правило, нам попадаются железные банки, разбитые бутылки и другой бытовой мусор. Хоть опасных предметов и мало, мы из года в год обследуем пляжи. Для водолазного обследования мы также используем подводный дрон, который позволяет сократить время работы водолаза и тщательно изучить дно», – отметил начальник аварийно-спасательного отряда «Южный» Кирилл Демчук.

Параллельно с работой водолазов сотрудники пляжа вручную очищают береговую линию и прибрежную зону от мусора. После того как уровень воды в реке поднимется, специалисты проведут дополнительное обследование акватории на наличие крупногабаритного мусора и опасных предметов, которые могут быть принесены течением.

Следующими на очереди у спасателей – пляжи, расположенные на Новосибирском водохранилище в границах города. Их обследование начнется, как только там установится необходимый уровень воды.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах и рекомендуют купаться только в специально оборудованных и проверенных местах.