Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Советском районе Новосибирска открыли стадион за 135 миллионов рублей

Стадион станет базой для воспитанников спортивных школ «Энергия» и «СШ по футболу».

В Новосибирске Открыли новый футбольный стадион на улице Часовой в микрорайоне ОбьГЭС. Теперь у местных жителей есть современная спортивная площадка для тренировок, соревнований и активного отдыха.

Здесь оборудованы поле, беговые дорожки, освещение, раздевалки, модульные помещения и трибуна почти на 150 зрителей. На строительство направили около 135 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.

Стадион станет базой для воспитанников спортивных школ «Энергия» и «СШ по футболу». Также здесь будут проходить городские и региональные соревнования. В свободное от тренировок время заниматься смогут все желающие.

После церемонии открытия состоялся товарищеский матч между командами спортивной школы «Энергия» и футбольного клуба «Сибиряк».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: