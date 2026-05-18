В Советском районе Новосибирска открыли стадион за 135 миллионов рублей

В Новосибирске Открыли новый футбольный стадион на улице Часовой в микрорайоне ОбьГЭС. Теперь у местных жителей есть современная спортивная площадка для тренировок, соревнований и активного отдыха.

Здесь оборудованы поле, беговые дорожки, освещение, раздевалки, модульные помещения и трибуна почти на 150 зрителей. На строительство направили около 135 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.