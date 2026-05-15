По какому графику в Новосибирске будут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний?

В целом коммунальные службы будут проводить испытания с 16 мая по 26 августа.

С 18 по 31 мая горячую воду отключат по следующим адресам:

ТЭЦ-4, Северный, Красногорский вывод.

В Калининском районе по улицам: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народной, Театральной, Учительской, Краснодонским 1-му и 2-му переулкам.

ТЭЦ-3 Зона ПНС-2.

В Кировском районе по улицам: Комсомольской, Чигорина, Герцена, Оловозаводской (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительной, XX Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонной, Бурденко, Мира, Тульской, Архитектурной, Блока, переулкам Успенского, Черкасской, Беловежской, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), в Акатуйском жилмассиве, ж/к «Матрёшкин двор», на Северном проезде.

В Ленинском районе по улицам: Степной (от Станиславского до Римского-Корсакова), Вертковской (от Костычева до Троллейной), на Станиславском жилмассиве, Петропавловской (частный сектор), Станиславского (от пл. Станиславского до Немировича-Данченко), Серафимовича, Телевизионной, Ударной, Тульской, Немировича-Данченко (от Троллейной до Ватутина).

