16 мая в Новосибирске стартуют испытания теплосетей

В общий объем работ входят текущий ремонт, перекладка 34 участков, а также реконструкция 5 центральных тепловых пунктов.



Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, на 25 участках уже определены подрядчики. На 7 объектах — на улицах Артиллерийской, Авиастроителей, Троллейной, Дмитрия Шамшурина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Декабристов — началась подготовка к ремонту: специалисты устанавливают ограждения, завозят материалы и технику.



С опережением графика подрядчик вышел на участок на улице Народной. Там уже ведутся основные работы — демонтаж перекрытий и подготовка к замене теплосетей.



С 16 мая в Новосибирске начинаются гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут поэтапно до 26 августа