«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Герои и подвиги»: как новосибирцы отметили 81 ю годовщину Великой Победы?

Сразу после парада началось шествие «Бессмертного полка». По оценкам организаторов, в нем приняли участие более двухсот тысяч человек. Новосибирцы несли портреты своих родственников‑фронтовиков, сохраняя личную память о тех, кто прошел через тяжелейшие испытания войны.

На Монументе Славы состоялся торжественно‑мемориальный митинг. Перед началом церемонии Губернатор осмотрел экспозицию выставки «Героев родные глаза», созданную по инициативе семей участников специальной военной операции. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню, почтили память павших минутой молчания.