«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Герои и подвиги»: как новосибирцы отметили 81 ю годовщину Великой Победы?

Новосибирская область отпраздновала 81‑ю годовщину Великой Победы масштабными мероприятиями, которые объединили жителей региона в едином дне памяти и благодарности к народу-победителю. С раннего утра в центре Новосибирска собирались тысячи людей, чтобы увидеть военный парад и пройти в колонне «Бессмертного полка». На трибунах вместе с горожанами присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, участники специальной военной операции и их семьи.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с жителями приветствовал участников парада и шествия. Он отметил, что отношение новосибирцев к наследию Победы остается неизменно глубоким и личным: «Во‑первых, это семейное, у каждого есть свой герой, в каждой семье есть свои потери. И это передается, гордость и боль, из поколения в поколение». Глава региона также отметил, что в последние годы, когда стране вновь пришлось защищать память о подвиге предков, жители региона стали еще сплоченнее и внимательнее относиться к сохранению традиций.
Военный парад, состоявшийся утром 9 мая, собрал десятки тысяч зрителей. По Красному проспекту прошли более 1,3 тысячи военнослужащих, а в составе механизированной колонны была представлена раритетная техника, включая легендарную «Катюшу».
Сразу после парада началось шествие «Бессмертного полка». По оценкам организаторов, в нем приняли участие более двухсот тысяч человек. Новосибирцы несли портреты своих родственников‑фронтовиков, сохраняя личную память о тех, кто прошел через тяжелейшие испытания войны.
На Монументе Славы состоялся торжественно‑мемориальный митинг. Перед началом церемонии Губернатор осмотрел экспозицию выставки «Героев родные глаза», созданную по инициативе семей участников специальной военной операции. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню, почтили память павших минутой молчания.
Накануне, 8 мая, по всей области прошла акция «Свеча памяти». В региональной столице по традиции, главной площадкой акции стал Монумент Славы. Жители вспоминали подвиг сибирских дивизий и всех, кто приближал Великую Победу. Акция стала одним из самых трогательных событий, объединив тысячи людей в едином порыве.
Учреждения культуры Новосибирской области также подготовили сотни мероприятий, которые прошли как в областном центре, так и в муниципальных районах. Концерты, спектакли, выставки, кинопоказы, акции памяти и выездные программы охватили все территории региона. Особое внимание было уделено детям и подросткам: для них организовали интерактивные программы, тематические экскурсии, мастер‑классы, поэтические марафоны и уличные акции.
В театре «Глобус» прошел праздничный концерт «Герои и подвиги». Новосибирская филармония, областная научная библиотека, музеи и культурные центры представили тематические программы, посвященные фронтовой хронике, героям‑землякам и визуальной культуре военных лет. Особое место заняла акция «Фронтовые бригады», в рамках которой творческие коллективы выступили во дворах ветеранов, в школах, больницах и домах культуры.
Праздничный день завершился салютами, которые прогремели сразу на четырех площадках: на Михайловской набережной, площади Ленина, Монументе Славы и стадионе «Локомотив» в Первомайском районе. Фейерверки стали яркой точкой в насыщенной программе народного празднования.
