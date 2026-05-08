В новосибирских скверах завершилась обработка от клещей, в парках она продолжится до конца мая

На длинных выходных обработку зеленых пространств приостановят из-за большого скопления горожан.

В городских скверах завершили акарицидную обработку. В парках работы по защите от клещей будут вести до конца месяца.

Специалисты торопятся обработать как можно больше территорий, когда стоит сухая погода. Первый этап обработки в скверах уже завершен.

В парках акарицидные растворы распыляют в ночное время. На сегодняшний день от клещей обработаны парки «Арена», «Берёзовая роща», «Сосновый бор», «Затулинский» и территория Новосибирского зоопарка.

На праздничных майских выходных обработку приостановят из-за большого скопления горожан. Работы возобновятся 12 мая, если не будет дождей. В парках «Заельцовский» и «У моря Обского» местами ещё лежит снег, поэтому там обработка начнётся в конце мая.

В Дирекции городских парков напоминают о правилах поведения на прогулках в необработанных территориях:

  • двигаться по центрам дорожек, стараясь не задевать траву и кусты, растущие по краям
  • перед выходом в парк пользоваться репеллентами.

