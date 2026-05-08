В новосибирском Центральном парке торжественно запустят светомузыкальный фонтан

Остальные городские фонтаны уже работают: в том числе любимые новосибирцами фонтаны в Первомайском сквере и у театра «Глобус».

Вечером 8 мая заработает один из главных новосибирских фонтанов — в Центральном парке. Гостей «открытия» ждет праздничная программа:

  • 18:00 — выступление военного оркестра Новосибирского высшего военного командного училища;
  • 19:00 — праздничный концерт;
  • 20:00 — торжественный запуск фонтана.

В преддверии Дня Победы работу фонтана будут сопровождать песни военных лет. Также к 9 мая запустят фонтан в парке «Первомайский». Остальные городские фонтаны уже работают: в том числе в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Березовая роща» и у ГПНТБ.

В этом году впервые после ремонта запустили фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК им. М. Горького.

Новосибирские фонтаны будут работать вплоть до 1 октября. Особый график у фонтана в Первомайском сквере — с 8.00 до 22.00, в остальных локациях — с 10.00 до 22.00.

