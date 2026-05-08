На Монументе Славы в Новосибирске состоится традиционная акция «Свеча Памяти»

Проект подготовлен Музеем Новосибирска совместно с компанией «Видео-Дата». Это сотрудничество продолжается с 2016 года; ежегодно жителям города представляют уникальные аудиовизуальные произведения, посвященные истории Великой Победы.

Видео будут транслировать на пять 10-метровых пилонов Монумента Славы воинов-сибиряков. Масштабное художественное полотно создано на стыке истории и современных технологий. Зрители увидят синтез локальных исторических фактов, архивных фотографий, художественных произведений, оригинальной музыки, звуковых эффектов и светового шоу. Тема «Сибирские дивизии» выбрана неслучайно. В ней воплощено величие подвига наших земляков, чей вклад в разгром врага стал легендарным.

Организаторы подчеркивают, в современном мире жизненно важно знать и помнить свою историю. Программа позволит каждому присутствующему прочувствовать масштаб событий военных лет и еще раз почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений.

Узнать больше о судьбах воинов-сибиряков и сохранить память о них помогает электронный архив Музея Новосибирска «Мемориал Славы Новосибирцев».

Акция на Монументе Славы начнется в 22:00 8 мая