Новосибирцев приглашают выбрать территорию для благоустройства в 2027 году

До 26 марта жители Новосибирска могут предложить свои идеи по благоустройству территорий, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новосибирцы старше 14 лет могут заполнить форму на платформе Госуслуги, выбрать территорию на карте и оставить свои пожелания по ее преображению. Все собранные идеи будут рассмотрены и могут быть включены в голосование по отбору общественных территорий.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня будет проводиться Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году.

В рамках проекта в Новосибирске уже благоустроены такие общественные пространства, как Михайловская набережная, Заельцовский парк, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Инюшенский бор, первая очередь парка «Чемской берег», сквер Демакова и другие.