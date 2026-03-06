Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Новосибирцев приглашают выбрать территорию для благоустройства в 2027 году

В прошлом году в голосовании победил проект парка имени Кирова в Ленинском районе, его поддержали около 30 тысяч горожан.

nso.ru

До 26 марта жители Новосибирска могут предложить свои идеи по благоустройству территорий, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Новосибирцы старше 14 лет могут заполнить форму на платформе Госуслуги, выбрать территорию на карте и оставить свои пожелания по ее преображению. Все собранные идеи будут рассмотрены и могут быть включены в голосование по отбору общественных территорий.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня будет проводиться Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году.

В рамках проекта в Новосибирске уже благоустроены такие общественные пространства, как Михайловская набережная, Заельцовский парк, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Инюшенский бор, первая очередь парка «Чемской берег», сквер Демакова и другие. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: