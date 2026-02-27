Новосибирск попал в десятку самых востребованных направлений для поездок по стране

В 2025 году Новосибирск занял седьмое место среди российских городов по числу бронирований посуточных квартир. Об этом пишет НДН.инфо со ссылкой информацию, озвученную экспертами «Авито Путешествий» в рамках конференции «Краткосрочно»..

По итогам января 2026 года число бронирований в нашем городе выросло на 11% год к году, а средний чек бронирования прибавил 2%. Гости часто приезжают парами или семьей: каждая вторая бронь приходится на путешествие вдвоем, а треть поездок происходит с детьми.

По результатам 2025-го рост числа бронирований в Новосибирской области составил 2,1%, при этом сегмент загородной недвижимости прибавил 16%. По данным Росстата, пик поездок пришелся на летние месяцы. Чаще всего в прошлом году в Новосибирск приезжали из Кемеровской области, Алтайского края, Томской области, Красноярского края и Омской области.

Наиболее популярными районами Новосибирска среди путешественников в январе 2026 года стали Октябрьский, Ленинский и Центральный. При этом лидерами по приросту бронирований год к году были Дзержинский (+29% к январю 2025 года), Кировский (+19%), Октябрьский (+18%) и Заельцовский (+15%).