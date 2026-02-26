Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

От Академгородка до наукограда Кольцово: в Новосибирске построят магистраль почти за 4 миллиарда рублей

О создании новой дороги в своем телеграм-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В этом году начинаем реализацию проекта новой дороги от улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово — Академгородок». Речь идет о магистрали протяжённостью почти 2 километра. Она обеспечит удобную связку внутри научного центра и прямой выезд в сторону Кольцово. Сегодня это направление серьезно загружено, особенно в часы пик. Новая дорога позволит перераспределить транспортные потоки и сделать движение более комфортным.

Проект ранее получил положительное заключение Главгосэкспертизы России — это важный этап, подтверждающий, что все технические решения соответствуют требованиям.

Предварительная стоимость проекта — 3,8 млрд рублей. Объект включен в перечень инфраструктурных решений, необходимых для развития Новосибирского научного центра и прилегающих территорий.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: