От Академгородка до наукограда Кольцово: в Новосибирске построят магистраль почти за 4 миллиарда рублей

В этом году начинаем реализацию проекта новой дороги от улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово — Академгородок». Речь идет о магистрали протяжённостью почти 2 километра. Она обеспечит удобную связку внутри научного центра и прямой выезд в сторону Кольцово. Сегодня это направление серьезно загружено, особенно в часы пик. Новая дорога позволит перераспределить транспортные потоки и сделать движение более комфортным.



Проект ранее получил положительное заключение Главгосэкспертизы России — это важный этап, подтверждающий, что все технические решения соответствуют требованиям.



Предварительная стоимость проекта — 3,8 млрд рублей. Объект включен в перечень инфраструктурных решений, необходимых для развития Новосибирского научного центра и прилегающих территорий.