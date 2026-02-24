Сколько денег добавил бюджету Новосибирской области туристический налог?

По итогам 2025-го, первого года действия туристического налога, в бюджет Новосибирской области поступило почти 104 миллиона рублей. «С момента вступления в силу положения о турналоге количество муниципалитетов, внедривших эту практику, выросло с 9 до 35. 171 предприятие области перечислило налоги от более чем 540 тысяч размещенных туристов, что принесло 104 миллиона дополнительных доходов, и это не окончательная сумма, так как пока нет данных по четвертому кварталу. С 1 января 2026 турналог введен еще в 24 муниципалитетах области», – сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

На сегодняшний день в Новосибирской области решение о взимании турналога приняли власти 59 муниципалитетов. Устанавливая налог, муниципалитеты самостоятельно определяют налоговую ставку, а также могут устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками. С 2027 года турналог будет введен на территории еще нескольких районов и муниципальных округов, включая популярный у туристов Маслянинский округ.

Туристический налог стал дополнительным источником доходов для местных бюджетов. Средства планируют направить на создание, реновирование и содержание туристской инфраструктуры, благоустройство туристических территорий, проведение событийных мероприятий.