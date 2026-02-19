Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Новосибирске появится мемориал, посвященный ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы

Новосибирская область готовится масштабно отметить 40-летие героической ликвидации техногенной катастрофы — одной из самых трагических в истории человечества.

Вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, обсудили в правительстве региона на заседании под председательством замгубернатора Константина Хальзова. 

«Мы обязаны сохранить память о тех событиях, о людях, спасших множество жизней, собрать архивные документы, фото, материалы о тех событиях, — отметил господин Хальзов. — Наша задача достойно встретить предстоящую юбилейную дату подвига ликвидаторов»

Готовятся десятки мероприятий — мемориальных, культурных и спортивных. Особое внимание будет посвящено отражению темы героизма ликвидаторов, улучшению социально-экономических условий жизни участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, благоустройству памятных мест. 

Отдельно обсудили вопрос о создании постоянно действующей музейной экспозиции о воинах-ликвидаторах, а также об установке на территории Монумента Славы мемориала, посвященного ликвидаторам последствий техногенных катастроф. Мемориал планируется возвести в этом году.  

