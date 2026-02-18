На встречу со зверями: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило изменил режим работы

Зоопарк имени Ростислава Шило постепенно переходит на весенний график работы — с 17 февраля посетителей принимают с 10 до 19 часов в течение рабочей недели. Об этом сообщает телеграмм-канал мэрии Новосибирска. В субботу, воскресенье и в праздничные дни посмотреть на животных можно с 9.00 до 19.00.

Павильоны прекращают запускать гостей на 15 минут раньше. Кассы завершают обслуживание за час до закрытия ворот. После этого зоопарк работает только на выход.

Фото: А. Лаптенко