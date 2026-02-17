«В этом году выпало беспрецедентное количество снега»: в Новосибирске готовятся к сложному паводковому сезону

Как обеспечить паводок без последствий для города? Обсудили на оперативном совещании во главе с мэром Максимом Кудрявцевым.
В Новосибирске разработан план мероприятий по прохождению паводка – проект соответствующего постановления мэрии находится на утверждении мэра Максима Кудрявцева. О готовности сил и средств к пропуску талых вод главе города доложили сегодня на еженедельном оперативном совещании с руководителями подразделений мэрии.
«В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу: максимально вывезти снег с тех территорий, где возможно подтопление. Приступить к этой работе нужно уже сейчас, не дожидаясь марта. Вместе, синхронно, уделяя особое внимание проблемным участкам», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
В Новосибирске определена 261 территория, подверженная подтоплению: 40 таких мест насчитывается в частном секторе, 181 – на придомовых территориях МКД, а также 40 – на улично-дорожной сети.
С магистралей и улиц города вывезено более 2,2 млн кубометров снега. Как доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко, продолжается очистка кровель многоквартирных домов (около 3800 кровель) и вывоз снега с придомовых территорий, очистка крыш социальных, культурных, спортивных, торговых объектов, имеющих большие пролётные конструкции (около 2400 кровель).
Запланирована также очистка дождеприемников, расположенных в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков. С марта планируют приступить к промывке колодцев ливневой канализации на внутридомовых территориях – более 400 ливнеприёмников.
Для ликвидации возможных последствий подтопления создана группировка сил и средств: 1028 человек (269 бригад) и 244 единицы техники. В управляющих компаниях многоквартирных домов подготовлены откачивающие устройства, песок, щебень и другие материалы, а также генераторы и электростанции. Резерв материалов создан и на базах дорожных учреждений районов.
Ведётся ежедневный контроль уровня реки Оби. Данные поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска из Западно-Сибирского УГМС и Новосибирской ГЭС. Информация доводится до руководящего состава мэрии и всех взаимодействующих структур. В ежедневном круглосуточном режиме организовано взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.
Кроме того, с марта будет вестись постоянный контроль за состоянием дамбы реки Тулы в районе поселков Верх-Тула и 8 Марта.
Для оповещения жителей территорий Первомайского и Советского районов, подверженных подтоплению, действует комплексная система оповещения. Ближайшая дата её проверки – 4 марта.
