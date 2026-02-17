«В этом году выпало беспрецедентное количество снега»: в Новосибирске готовятся к сложному паводковому сезону

В Новосибирске разработан план мероприятий по прохождению паводка – проект соответствующего постановления мэрии находится на утверждении мэра Максима Кудрявцева. О готовности сил и средств к пропуску талых вод главе города доложили сегодня на еженедельном оперативном совещании с руководителями подразделений мэрии.

«В этом году выпало беспрецедентное количество снега. Чтобы избежать негативных последствий весеннего таяния, мы должны провести большую предварительную работу: максимально вывезти снег с тех территорий, где возможно подтопление. Приступить к этой работе нужно уже сейчас, не дожидаясь марта. Вместе, синхронно, уделяя особое внимание проблемным участкам», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В Новосибирске определена 261 территория, подверженная подтоплению: 40 таких мест насчитывается в частном секторе, 181 – на придомовых территориях МКД, а также 40 – на улично-дорожной сети.

С магистралей и улиц города вывезено более 2,2 млн кубометров снега. Как доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко, продолжается очистка кровель многоквартирных домов (около 3800 кровель) и вывоз снега с придомовых территорий, очистка крыш социальных, культурных, спортивных, торговых объектов, имеющих большие пролётные конструкции (около 2400 кровель).

Запланирована также очистка дождеприемников, расположенных в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков. С марта планируют приступить к промывке колодцев ливневой канализации на внутридомовых территориях – более 400 ливнеприёмников.