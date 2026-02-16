Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Новосибирской области капитально отремонтируют восемь тысяч домов

Планы по капремонту были озвучены в рамках Сибирского строительного форума.

nso.ru

С докладом о реализации программы капитального ремонта в Новосибирской области на Форуме выступил министр ЖКХ и энергетики Евгений Назаров. «В 2025 году нашему региональному оператору удалось нарастить темпы выполнения работ, по «общему котлу» отремонтировано 869 конструктивных элементов и инженерных систем в 507 многоквартирных домах против 452 домов в 2024 году», – сообщил господин Назаров. 

Вместе с этим, как сообщил исполнительный директор Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов, в прошлом году в регионе проведено обследование технического состояния 1561 многоквартирных домов, что позволило уточнить состав общего имущество домов, уровень их износа и необходимые работы по капремонту. 

Как уточнили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, в ближайшие годы для эффективной организации капитального ремонта в Новосибирской области будет организовано обследование технического состояния еще 8 тысяч домов, проведен анализ сведений о техническом состоянии 15 тысяч лифтов, также планируется дальнейшее развитие системы государственного учета жилищного фонда. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: