От белых до пурпурных: в Новосибирске посадят почти 37 тысяч петуний за 2 миллиона рублей

В Новосибирске проведут аукцион на закупку однолетних цветочных растений, которые украсят скверы и площади города летом 2026 года. Начальная цена контракта составляет 18,9 миллиона рублей. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок.

Планируется приобрести 33 наименования цветочной рассады. Лидерами по количеству будут петунии, представленные в одиннадцати сортах и оттенках, от белого до пурпурного – 36 740 штук, на которые выделено почти 2 млн рублей.