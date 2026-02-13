Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От белых до пурпурных: в Новосибирске посадят почти 37 тысяч петуний за 2 миллиона рублей

Кроме того, городские улицы в этом году украсят бегонии, циннии, мини-подсолнухи и другие яркие представители флоры.

pxhere.com

В Новосибирске проведут аукцион на закупку однолетних цветочных растений, которые украсят скверы и площади города летом 2026 года. Начальная цена контракта составляет 18,9 миллиона рублей. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок.

Планируется приобрести 33 наименования цветочной рассады. Лидерами по количеству будут петунии, представленные в одиннадцати сортах и оттенках, от белого до пурпурного – 36 740 штук, на которые выделено почти 2 млн рублей.

pxhere.com

Также в планах закупить традиционные бархатцы, цинерарию, бегонии. Среди интересных и необычных растений, которые будут использоваться в ландшафтном дизайне, можно выделить серебристую и зелёную дихондру, ипомею батат, целозию, циннии, декоративный подсолнух.

Всего будет выращено более 400 тыс. штук рассады, из них на подготовку и оформление города к 9 мая – почти 5 тыс. штук цветущей рассады.

Все растения будут доставлены со склада поставщика в период с 26 мая по 30 июня 2026 года.

