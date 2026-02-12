Разукрасить город: как в Новосибирске развивают стрит-арт?

Сейчас создаются новые проекты, в частности мурал «Балерина» — совместная работа художницы Айгуль и петербургской команды «ДОБРО».
В этом году в Новосибирске продолжится развитие уличного искусства, в частности появятся новые муралы на фасадах зданий.
Центр молодежи «Альтаир» выступает координатором и организатором масштабных проектов в сфере уличного искусства, привлекая грантовое финансирование, объединяя художников, волонтеров и горожан.
Одним из важнейших достижений стало открытие в 2020 году галереи уличного искусства «100 квадратов», где художники могут легально создавать работы без разрешений и ограничений.
В «Альтаире» занимаются сразу несколькими направлениями:
- Фестивальное направление позволяет откликаться на актуальные темы — от истории города до социальных вызовов.
- Выставочная деятельность «100 квадратов» помогает горожанам по-новому взглянуть на граффити, воспринимая его не как вандализм, а как полноценное искусство.
- Большое внимание уделяется образованию. Граффити-школа — это двухмесячный интенсивный курс для подростков, школьников и студентов, направленный на развитие творческого самовыражения и формирование понимания разницы между легальным стрит-артом и нелегальными надписями.
- Неотъемлемая часть жизни галереи — творческие события, включая граффити-джемы. Художники создают произведения в реальном времени, вовлекая прохожих в процесс и стимулируя диалог между искусством и обществом.
- Особое значение имеет арт-транспорт. С 2020 года проект «Окрашено» превращает трамваи и автобусы в передвижные галереи.
Специалисты центра «Альтаир» разработали концептуальные идеи новых муралов. В их числе мурал от художника Юры Телеша на тему культуры Республики Беларусь и мурал «Балерина», мурал в коллаборации художницы Айгуль и питерской команды «ДОБРО».
