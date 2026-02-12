Разукрасить город: как в Новосибирске развивают стрит-арт?

Центр молодежи «Альтаир» выступает координатором и организатором масштабных проектов в сфере уличного искусства, привлекая грантовое финансирование, объединяя художников, волонтеров и горожан.

Одним из важнейших достижений стало открытие в 2020 году галереи уличного искусства «100 квадратов», где художники могут легально создавать работы без разрешений и ограничений.