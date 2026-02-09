Как будет финансироваться ремонт новосибирских дорог в 2026 году?

Разработан предварительный план ремонта дорог и тротуаров в Новосибирске на 2026 год, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев. На ремонтные цели выделено 2,7 млрд рублей.



В списке – 41 объект общей протяжённостью более 52 км. За счет городских средств будет отремонтировано 11 участков дорог и 30 объектов – на средства областного бюджета. «На ремонт и восстановление тротуаров выделим свыше 180 млн рублей, из них 50 млн пойдут на безопасные маршруты к школам», — отметил градоначальник.



Сейчас все документы утверждаются, готовятся конкурсные процедуры. Контракты планируется заключить до конца марта.