Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Как будет финансироваться ремонт новосибирских дорог в 2026 году?

В этом году планируется отремонтировать 41 объект общей протяженностью более 52 километров.

pixabay.com

Разработан предварительный план ремонта дорог и тротуаров в Новосибирске на 2026 год, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев. На ремонтные цели выделено 2,7 млрд рублей.

В списке – 41 объект общей протяжённостью более 52 км. За счет городских средств  будет отремонтировано 11 участков дорог и 30 объектов – на средства областного бюджета. «На ремонт и восстановление тротуаров выделим свыше 180 млн рублей, из них 50 млн пойдут на безопасные маршруты к школам», — отметил градоначальник.

Сейчас все документы утверждаются, готовятся конкурсные процедуры. Контракты планируется заключить до конца марта.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: