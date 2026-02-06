Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фотоархивы, «ключи от станций» и другие реликвии городской подземки: что можно увидеть на выставке, посвященной новосибирскому метро?

Экспозиция в честь юбилея метрополитена «40 лет вместе с городом» работает в Новосибирском художественном музее.

На выставке представлено более 100 экспонатов, среди них предметы, связанные с историей строительства метро: отбойные молотки, каски, впитавшие пыль подземных горизонтов, – реликвии, позволяющие ощутить физическую мощь труда метростроевцев.

Особое место в экспозиции занимают «ключи от станций» – символические объекты, олицетворяющие каждую станцию метро. В центре выставки – документы и фотографии из архивов Новосибирского метрополитена, фиксирующие этапы проектирования, строительства и первых лет работы подземки.

Также представлены произведения живописи и графики, в том числе работы из фондов Новосибирского государственного художественного музея. Такие известные новосибирские художники, как Михаил Омбыш-Кузнецов и Татьяна Владова, своим творчеством расширяют визуальное и смысловое поле экспозиции. Значимым художественным акцентом выставки является макет рельефа для станции метро «Красный проспект» – работа Владимира Грачёва «Победный марш».

