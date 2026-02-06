Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Новосибирске ожидается потепление до плюсовых температур! Как обезопасить себя на фоне погодных качелей?

Гололедица, сход снега и наледи с крыш и общий стресс для организма на фоне резких температурных перепадов — готовимся к интересному периоду, товарищи!

pixabay.com

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска предупреждают горожан о рисках, связанных с аномальными погодными условиями.

В связи с неблагоприятными явлениями – гололедицей, риском падения снега и наледи с крыш, а также резкими перепадами температур – специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:

– обходите места возможного схода снега и наледи, особенно у зданий с металлической кровлей, керамической плиткой, выступающими балконами или ведущимся ремонтом. Услышав шум сверху, не поднимайте голову, а ускорьте шаг и прижмитесь к стене здания;

– избегайте приближения к деревьям, рекламным щитам, ветхим строениям, мостам и линиям электропередач;

– не паркуйте автомобили под старыми деревьями и в зонах возможного падения снега с крыш.

– выбирайте нескользящую обувь;

– перемещайтесь по скользким участкам, слегка наклонившись вперед, не держите руки в карманах. При падении сначала оцените состояние и не пытайтесь резко встать.

– водителям следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров;

– родителям необходимо контролировать прогулки детей. Пожилым людям в гололёд лучше оставаться дома, использовать трость с противоскользящим наконечником;

– рыбакам следует воздержаться от выхода на лёд. В период потепления повышается риск провалиться под лёд или оказаться на отколовшейся льдине;

– резкие перепады температуры – стресс для организма, особенно для сердечно-сосудистой и нервной систем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номерам 112 или 218-00-51.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: