В Новосибирске ожидается потепление до плюсовых температур! Как обезопасить себя на фоне погодных качелей?

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска предупреждают горожан о рисках, связанных с аномальными погодными условиями.

В связи с неблагоприятными явлениями – гололедицей, риском падения снега и наледи с крыш, а также резкими перепадами температур – специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:

– обходите места возможного схода снега и наледи, особенно у зданий с металлической кровлей, керамической плиткой, выступающими балконами или ведущимся ремонтом. Услышав шум сверху, не поднимайте голову, а ускорьте шаг и прижмитесь к стене здания;

– избегайте приближения к деревьям, рекламным щитам, ветхим строениям, мостам и линиям электропередач;

– не паркуйте автомобили под старыми деревьями и в зонах возможного падения снега с крыш.

– выбирайте нескользящую обувь;

– перемещайтесь по скользким участкам, слегка наклонившись вперед, не держите руки в карманах. При падении сначала оцените состояние и не пытайтесь резко встать.

– водителям следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров;

– родителям необходимо контролировать прогулки детей. Пожилым людям в гололёд лучше оставаться дома, использовать трость с противоскользящим наконечником;

– рыбакам следует воздержаться от выхода на лёд. В период потепления повышается риск провалиться под лёд или оказаться на отколовшейся льдине;

– резкие перепады температуры – стресс для организма, особенно для сердечно-сосудистой и нервной систем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номерам 112 или 218-00-51.