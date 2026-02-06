В Новосибирске ожидается потепление до плюсовых температур! Как обезопасить себя на фоне погодных качелей?

Гололедица, сход снега и наледи с крыш и общий стресс для организма на фоне резких температурных перепадов — готовимся к интересному периоду, товарищи!
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска предупреждают горожан о рисках, связанных с аномальными погодными условиями.
В связи с неблагоприятными явлениями – гололедицей, риском падения снега и наледи с крыш, а также резкими перепадами температур – специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:
– обходите места возможного схода снега и наледи, особенно у зданий с металлической кровлей, керамической плиткой, выступающими балконами или ведущимся ремонтом. Услышав шум сверху, не поднимайте голову, а ускорьте шаг и прижмитесь к стене здания;
– избегайте приближения к деревьям, рекламным щитам, ветхим строениям, мостам и линиям электропередач;
– не паркуйте автомобили под старыми деревьями и в зонах возможного падения снега с крыш.
– выбирайте нескользящую обувь;
– перемещайтесь по скользким участкам, слегка наклонившись вперед, не держите руки в карманах. При падении сначала оцените состояние и не пытайтесь резко встать.
– водителям следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких манёвров;
– родителям необходимо контролировать прогулки детей. Пожилым людям в гололёд лучше оставаться дома, использовать трость с противоскользящим наконечником;
– рыбакам следует воздержаться от выхода на лёд. В период потепления повышается риск провалиться под лёд или оказаться на отколовшейся льдине;
– резкие перепады температуры – стресс для организма, особенно для сердечно-сосудистой и нервной систем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.
В случае происшествия или чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номерам 112 или 218-00-51.
