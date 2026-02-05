На светлой стороне: как на новосибирских улицах модернизируют освещение?

Более чем на 30 улицах Новосибирска в 2025 году обновлены линии освещения – построено 28 км воздушных и кабельных сетей, восстановлено почти 120 км линий после работ по замене опор. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр сибирского мегаполиса Максим Кудрявцев. В городе заменили около 26 тысяч светильников, почти половина из которых в частном секторе.



На новый уровень позволил выйти проект «Чистое небо», который в пилотном режиме реализовали в Академгородке. На Морском проспекте и проспекте Строителей все кабели убрали в подземные коллекторы, освободив таким образом воздушное пространство от проводов.



Особое внимание в прошлом году уделили безопасности детей: модернизировано освещение на 39 школьных маршрутах. Работу продолжим в этом году, на это направление заложили почти 50 млн рублей.



«Таким образом, мы приступили к реализации большой программы модернизации уличного освещения, — отметил мэр. Уже составлен план на текущий год. Продолжим проектировать, строить и модернизировать линии освещения на улицах Новосибирска, в жилых кварталах и частном секторе».