В городских музеях устроят фестиваль «Новосибирск: 100 лет под новым именем» — что в программе?

С 5 по 15 февраля Музей Новосибирска приглашает жителей и гостей города отметить 100 лет со дня переименования Новониколаевска в Новосибирск. Городские музеи подготовили увлекательные тематические программы, познавательные лекции и интересные викторины.

«В этом году будет сто лет, как наш город живет с новым именем. К этому юбилею мы организовали музейный фестиваль, цель которого рассказать об истории и топонимике города – почему наши улицы, площади и скверы носят именно такие названия. Информация будет полезной и для новосибирцев, и для гостей города. Мы хотим сделать Новосибирск ближе и понятнее каждому», – рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Фестиваль включает мероприятия разных форматов: от краеведческих лабораторий и образовательных квестов до масштабного просветительского проекта «Новосибирский диктант».

Программа фестиваля:

- 5 и 12 февраля в 12.00 в «Музее Первомайского района» состоится тематическая программа «Имена на карте нашего района»;

- 7 февраля в 14.00 в Музее «Заельцовка» подготовили лекцию «Репетиция городской жизни. Архитектура, повседневность и семейная история Новосибирска 1920-1930-х годов», в 16.00 в «Музее на набережной» – краеведческую лабораторию «Придумай имя городу»;

- 8 февраля в 14.00 в Музее космонавтики им Ю. В. Кондратюка ждут посетителей на тематическую программу «Новое имя города»;

- с 10 по 13 февраля в 14.00 в Музее «Заельцовка» приглашают на тематическую программу «Зачем городу поменяли имя»;