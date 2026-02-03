В городских музеях устроят фестиваль «Новосибирск: 100 лет под новым именем» — что в программе?

12 февраля 1926 года Новониколаевск был официально переименован в Новосибирск.
С 5 по 15 февраля Музей Новосибирска приглашает жителей и гостей города отметить 100 лет со дня переименования Новониколаевска в Новосибирск. Городские музеи подготовили увлекательные тематические программы, познавательные лекции и интересные викторины.
«В этом году будет сто лет, как наш город живет с новым именем. К этому юбилею мы организовали музейный фестиваль, цель которого рассказать об истории и топонимике города – почему наши улицы, площади и скверы носят именно такие названия. Информация будет полезной и для новосибирцев, и для гостей города. Мы хотим сделать Новосибирск ближе и понятнее каждому», – рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
Фестиваль включает мероприятия разных форматов: от краеведческих лабораторий и образовательных квестов до масштабного просветительского проекта «Новосибирский диктант».
Программа фестиваля:
- 5 и 12 февраля в 12.00 в «Музее Первомайского района» состоится тематическая программа «Имена на карте нашего района»;
- 7 февраля в 14.00 в Музее «Заельцовка» подготовили лекцию «Репетиция городской жизни. Архитектура, повседневность и семейная история Новосибирска 1920-1930-х годов», в 16.00 в «Музее на набережной» – краеведческую лабораторию «Придумай имя городу»;
- 8 февраля в 14.00 в Музее космонавтики им Ю. В. Кондратюка ждут посетителей на тематическую программу «Новое имя города»;
- с 10 по 13 февраля в 14.00 в Музее «Заельцовка» приглашают на тематическую программу «Зачем городу поменяли имя»;
- 11 февраля в 14.00 в Музее космонавтики Ю. В. Кондратюка проведут тематическую программу «Топонимы расскажут всё»;
- 12 февраля в 13.00 в музее «На Богданке» состоится тематическая интерактивная программа «Веселые прогулки по родным переулкам», в 12.00 – в Музее «Чёмы» – интерактивная программа «Чё Мы краеведы», в 18.00 в «Музее «Контора инженера Г.М. Будагова» – тематическая интерактивная программа «Пройду по Асинкритовской, сверну на Николаевский»;
- 14 февраля в 14.00 в Музее космонавтики им Ю. В. Кондратюка проведут паблик-ток «Ново💙Сибирск», в 15.00 в Музее документального кино «Сибирь на экране» – интерактивную кинопрограмму «Кинобитва за историю: новые названия против старых», в 16.00 в Музее «На Каменском тракте» – тематическую программу «Сказ о Дзержинке, камнях и конях»;
- 15 февраля в 16.00 в Музее космонавтики им Ю.В. Кондратюка состоится «Новосибирский диктант».
6+
Комментарии (0)