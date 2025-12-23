Мастера из разных уголков России создадут в Новосибирске гигантские снежные скульптуры

Наш город готовится к Сибирскому конкурсу-фестивалю снежной скульптуры на приз мэра, сообщает пресс-служба городской администрации. В парке «Арена» установили 10 деревянных коробов, в каждом из них около 20 кубометров снега.



4 января состоится торжественное открытие фестиваля. Снежные мастера из Новороссийска, Москвы, Луганска, Тувы, Новосибирска, Омска, китайского города Шанхай представят уникальные творения – снежные произведения искусства.



Готовые работы можно будет увидеть 8 января, в этот же день состоится церемония награждения. Снежные фигуры будут радовать посетителей парка до наступления тепла.

0+