Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мастера из разных уголков России создадут в Новосибирске гигантские снежные скульптуры

Готовые работы можно будет увидеть 8 января, в этот же день будут названы лучшие арт-объекты.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

Наш город готовится к Сибирскому конкурсу-фестивалю снежной скульптуры на приз мэра, сообщает пресс-служба городской администрации. В парке «Арена» установили 10 деревянных коробов, в каждом из них около 20 кубометров снега.

4 января состоится торжественное открытие фестиваля. Снежные мастера из Новороссийска, Москвы, Луганска, Тувы, Новосибирска, Омска, китайского города Шанхай представят уникальные творения – снежные произведения искусства.

Готовые работы можно будет увидеть 8 января, в этот же день состоится церемония награждения. Снежные фигуры будут радовать посетителей парка до наступления тепла.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: