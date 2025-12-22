Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Против вандалов: накануне праздников в Новосибирске обработали хвойные деревья

Антивандальный раствор экологичен и безопасен для людей и животных, но срубленные деревья или ветки будут источать едкий запах.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

В преддверии новогодних праздников специалисты Горзеленхоза провели обработку городских елей специальным антивандальным раствором. Эта мера направлена на защиту деревьев от браконьеров и вандалов.

Обработка елей, кедров и сосен проводилась на более 50 объектах города — в скверах и на участке леса на улице Бардина.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

Специалисты использовали экологически безопасный состав, который не причиняет вреда ни людям, ни животным. Зато для вандалов и браконьеров – кто ломает ветви для новогодних букетов или срубает растение и уносит домой – вместо привычного хвойного аромата новогодний символ будет источать едкий запах.

