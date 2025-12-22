Против вандалов: накануне праздников в Новосибирске обработали хвойные деревья

В преддверии новогодних праздников специалисты Горзеленхоза провели обработку городских елей специальным антивандальным раствором. Эта мера направлена на защиту деревьев от браконьеров и вандалов.

Обработка елей, кедров и сосен проводилась на более 50 объектах города — в скверах и на участке леса на улице Бардина.