Против вандалов: накануне праздников в Новосибирске обработали хвойные деревья

Антивандальный раствор экологичен и безопасен для людей и животных, но срубленные деревья или ветки будут источать едкий запах.
В преддверии новогодних праздников специалисты Горзеленхоза провели обработку городских елей специальным антивандальным раствором. Эта мера направлена на защиту деревьев от браконьеров и вандалов.
Обработка елей, кедров и сосен проводилась на более 50 объектах города — в скверах и на участке леса на улице Бардина.
Специалисты использовали экологически безопасный состав, который не причиняет вреда ни людям, ни животным. Зато для вандалов и браконьеров – кто ломает ветви для новогодних букетов или срубает растение и уносит домой – вместо привычного хвойного аромата новогодний символ будет источать едкий запах.
