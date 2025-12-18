Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В наступающем году Новосибирск примет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов

Это решение было принято благодаря высоким результатам, которые Новосибирск продемонстрировал на конкурсе за звание «Культурная столица-2027».

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Новосибирск примет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов РФ в 2026 году,  об этом в своем телеграм-канал написал мэр города Максим Кудрявцев.

Такое решение принято на федеральном уровне по итогам конкурса «Культурная столица». Министерство культуры РФ, высоко оценив уровень подготовки и презентаций, учредило статус лауреата конкурса для городов с наиболее сильными заявками — Новосибирска, Вологды и Ставрополя.

«Для нас это важное признание. Новосибирск — город науки, культуры и диалога. Здесь уважают многообразие культур, поддерживают национальные объединения, сохраняют и развивают самобытные традиции народов России. Проведение форума — большая ответственность и одновременно возможность показать наш город как открытую площадку для общения, обмена опытом и культурного взаимодействия. Особенно символично, что проведение форума доверено Новосибирску в Год единства народов России, — отметил глава города. —Это подчеркивает значимость уважения к традициям, взаимного диалога и сохранения культурного многообразия.

