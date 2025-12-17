Новосибирцев приглашают поддержать Томск и Шерегеш в голосованиях «Молодежная столица» и «Город молодежи»

Отдать свой голос за участников-сибиряков можно на портале Госуслуг.
Два сибирских города — Томск и Шерегеш — прошли в финал специальных номинаций «Молодёжная столица России» и «Город молодёжи», которые проводит Росмолодёжь в рамках Всероссийской премии «Время молодых». Они — два крыла одной сибирской молодежи: дерзкой и умной, спортивной и креативной.
Шерегеш («Город молодежи») — это адреналин и свобода. Где вершины покоряются на сноуборде, а у костра строятся грандиозные планы. Эпицентр драйва, который знает вся Сибирь.
Томск («Молодежная столица») — это интеллект и творчество. Где в старинных корпусах рождаются стартапы, а на фестивалях зажигаются новые звезды. Научная и культурная кузница кадров для страны.
Поддержим своих! Один голос — двойная поддержка Сибири.
