В Новосибирске запустили рабочее движение по новому мосту через Обь

Новый мост позволит разгрузить улично-дорожную сеть в районе Октябрьского и Димитровского мостов.
В Новосибирске запущено рабочее движение по мостовому переходу через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Развязка основного хода будет обеспечивать прямое сообщение между ул. Станционной на левобережной части города и ул. Ипподромской на правобережной части.
«Решение позволит соединить удаленные части города и существенно разгрузит улично-дорожную сеть в районе Октябрьского и Димитровского мостов. Решение было принято концессионером ГК «ВИС» совместно с Правительством Новосибирской области при соблюдении всех требований безопасности дорожного движения. Важно отметить, что речь пока идет о рабочем движении, поэтому концессионер не может взимать плату за проезд по мостовому переходу до его ввода в эксплуатацию», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В настоящее время рабочее движение запущено также на трех съездах на правобережной развязке в районе пл. Инженера Будагова – движение с ул. Большевистская на ул. Ипподромская, с ул. Большевистская на Красный Проспект и ул. Фабричная, а также с ул. Ипподромская на Красный Проспект и ул. Фабричная. На левобережной части города работают семь съездов – движение с ул. Станционной на Димитровский мост, с пл. Труда на ул. Станционная, пл. Энергетиков, с Димитровского моста на ул. Станционная и с ул. Станционная на Димитровский мост.
Вместе с тем продолжается работа по строительству объекта, концессионер прилагает усилия для завершения работ на объекте. Выполнение работ ведется в условиях просрочки исполнения обязательств Концессионного соглашения. Общая строительная готовность на 1 декабря 2025 года 87%.
Длина основного хода магистрали от улицы Станционной до Ипподромской — 5,1 км. Трасса учитывает ограничения и судоходный габарит. На правом берегу она пересекает путепровод в районе Красного проспекта и Большевистской, выходя на ул. Ипподромскую.
На левом берегу магистраль следует параллельно Транссибирской железной дороге, и пересекает её на нижнем уровне с тоннельным путепроводом, что минимизирует воздействие на окружающую среду. В районе улиц Путевой и Стартовой сохраняется многоэтажная застройка. Магистраль также обеспечивает удобное подключение к Станционной, улучшая транспортную доступность.
