В Новосибирске запустили рабочее движение по новому мосту через Обь

В Новосибирске запущено рабочее движение по мостовому переходу через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Развязка основного хода будет обеспечивать прямое сообщение между ул. Станционной на левобережной части города и ул. Ипподромской на правобережной части.

«Решение позволит соединить удаленные части города и существенно разгрузит улично-дорожную сеть в районе Октябрьского и Димитровского мостов. Решение было принято концессионером ГК «ВИС» совместно с Правительством Новосибирской области при соблюдении всех требований безопасности дорожного движения. Важно отметить, что речь пока идет о рабочем движении, поэтому концессионер не может взимать плату за проезд по мостовому переходу до его ввода в эксплуатацию», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В настоящее время рабочее движение запущено также на трех съездах на правобережной развязке в районе пл. Инженера Будагова – движение с ул. Большевистская на ул. Ипподромская, с ул. Большевистская на Красный Проспект и ул. Фабричная, а также с ул. Ипподромская на Красный Проспект и ул. Фабричная. На левобережной части города работают семь съездов – движение с ул. Станционной на Димитровский мост, с пл. Труда на ул. Станционная, пл. Энергетиков, с Димитровского моста на ул. Станционная и с ул. Станционная на Димитровский мост.