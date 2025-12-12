От зимних сказок до Губернаторской ёлки: более полутора тысяч новогодних мероприятий ждут новосибирцев

В новосибирском ТАСС состоялась пресс-конференция о проведении новогодней программы в декабре и январе. О праздничных мероприятиях, спектаклях, экскурсиях, выставках и значимых событиях рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина

«Уже с начала декабря в городе и области проходят праздничные тематические мероприятия, создающие для жителей предновогоднее настроение. В этом году мы подготовили по-настоящему масштабную и насыщенную новогоднюю программу более 1500 культурных событий, рассчитанных на разные возрастные группы и интересы. Это спектакли, концерты, фестивали, выставки, просветительские проекты и семейные инициативы, которые объединяют лучшие силы учреждений культуры региона. Для нас особенно важно, что новогодняя программа становится не просто чередой мероприятий, а значимым культурным событием, формирующим общую праздничную атмосферу и укрепляющим связь жителей друг с другом и с культурной жизнью региона. Мы стремимся к тому, чтобы каждый — от самых маленьких до взрослых нашел для себя что-то интересное и вдохновляющее. Уверена, что эта программа сделает праздничный период по-настоящему ярким, наполненным эмоциями, новыми впечатлениями и вдохновением для всех жителей и гостей Новосибирской области», — отметила Юлия Шуклина.