От зимних сказок до Губернаторской ёлки: более полутора тысяч новогодних мероприятий ждут новосибирцев

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый — от самых маленьких до взрослых нашел для себя что-то интересное и вдохновляющее», — подчеркнула министр культуры региона Юлия Шуклина.
В новосибирском ТАСС состоялась пресс-конференция о проведении новогодней программы в декабре и январе. О праздничных мероприятиях, спектаклях, экскурсиях, выставках и значимых событиях рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина
«Уже с начала декабря в городе и области проходят праздничные тематические мероприятия, создающие для жителей предновогоднее настроение. В этом году мы подготовили по-настоящему масштабную и насыщенную новогоднюю программу более 1500 культурных событий, рассчитанных на разные возрастные группы и интересы. Это спектакли, концерты, фестивали, выставки, просветительские проекты и семейные инициативы, которые объединяют лучшие силы учреждений культуры региона. Для нас особенно важно, что новогодняя программа становится не просто чередой мероприятий, а значимым культурным событием, формирующим общую праздничную атмосферу и укрепляющим связь жителей друг с другом и с культурной жизнью региона. Мы стремимся к тому, чтобы каждый — от самых маленьких до взрослых нашел для себя что-то интересное и вдохновляющее. Уверена, что эта программа сделает праздничный период по-настоящему ярким, наполненным эмоциями, новыми впечатлениями и вдохновением для всех жителей и гостей Новосибирской области», — отметила Юлия Шуклина.
Губернаторская ёлка пройдет в регионе с 23 по 26 декабря. Участниками станут дети, одаренные в разных областях интеллектуального и художественного творчества. В этом году концепция праздника основана на сказке Конек Горбунок. Количество детей, приглашенных на праздник составит более 5200 человек.
Репертуарные и премьерные спектакли представлены в программах новосибирских театров. 5 и 6 декабря «Первый Театр» уже представил премьерный спектакль «Зимняя сказка, или кто такой Новый год». Театр кукол в середине декабря порадует своих зрителей двумя новогодними премьерами: 17 декабря премьера спектакля «Серебряный ключик» для самых маленьких зрителей по мотивам одноимённой сказки Владимира Степанова, 18 декабря на основной сцене состоится премьера спектакля «Новый год в театре кукол» – концертная программа с цирковыми номерами. В Музыкальном театре 19 и 20 декабря состоится премьера мюзикла «Есенин» Евгения Загота. Театр «Красный факел» на Большой сцене театра 19-21 декабря представит премьеру спектакля «Дядя Ваня» по пьесе А. Чехова режиссера Андрея Прикотенко. Театр «Глобус» 25 декабря откроет новогоднюю программу премьерой музыкальной сказки «Снежная королева». Драматический театр «На окраине» покажет премьерный спектакль «Шинель». Всего в период праздничной кампании в театрах запланировано 393 показа.
Музеи также подготовили тематические новогодние выставки с экскурсиями и мастер-классами для детей и взрослых. 12 декабря в Краеведческом музее состоится открытие выставки «Нашей наряды лучше нет». Новосибирцы смогут детально рассмотреть комплекс русской народной одежды и посетить бесплатные экскурсии. 18 декабря откроется выставка зимних пейзажей «Мороз и ёлка». В новогодние праздники жители и гости города смогут увидеть зиму глазами сибирских художников. 19 декабря в Художественном музее открывается выставка изостудии «Зазеркалье» под названием «Карнавал сказок». В новогодние каникулы в рамках просветительской программы к выставке «Сны Сибири» будут проходить обзорные экскурсии, арт-квизы и мастер-классы.
В Новосибирской филармонии среди ярких событий 28–29 декабря пройдёт «Новогодний симфонический бал» с участием Вероники Джиоевой и концерт «Рождество в Сан-Ремо». 30 декабря пройдёт концертная программа «Барокко 2.0» с участием звезды мировой оперной сцены Василисы Бержанской. «Сибирь-Концерт» представит музыкальный детский новогодний спектакль «Новый год для Славных друзей» с участием Сибирского хора.
Библиотеки организуют квизы, концерты и семейные акции. Областная молодёжная библиотека проведёт квизы «Путешествие в Новый год» и «Что такое Новый год?», а также вокальный праздник «Вечер в стране чудес». Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих организует просветительские мероприятия «Мир ёлочных игрушек. История страны».
Всего в Новогодней программе Новосибирской области пройдёт более 1500 мероприятий, рассчитанные на разную аудиторию – от малышей до взрослых, включая семейные и инклюзивные форматы. Программа обещает сделать праздничный период ярким, познавательным и запоминающимся для всех жителей Новосибирска.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области
6+
Комментарии (0)