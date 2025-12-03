Расходы, доходы и дефициты: в Новосибирске единогласно принят бюджет на три года

Какие направления будут в приоритете для финансирования?
Бюджет Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов принят в первом чтении на 3-й сессии Совета депутатов.
В 2026 году общий объем расходной части городского бюджета приблизится к 110 млрд рублей, а к 2028 году превысит отметку 120 млрд рублей.
На 2026 год доходы бюджета запланированы в объеме 108,6 млрд рублей, расходы составят 109,7 млрд рублей, дефицит – 1,1 млрд рублей. Доходная часть бюджета города сформирована как за счет собственных доходов, доля которых составляет более 52 %, так и за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.
Как подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, в составе межбюджетных трансфертов уже предусмотрен дополнительный миллиард рублей на ремонт автомобильных дорог города, что позволит своевременно подготовиться и оперативно приступить к ремонтным работам в будущем году. Запланированы целевые средства на строительство объектов образования, расселение аварийного жилья и благоустройство общественных пространств.
На развитие отраслей социальной сферы в 2026 году будет направлено 68,3 млрд рублей, или 62,2% от общего объема расходов. Из этого объема расходов более 55 млрд рублей (около 50% всех расходов) запланировано на развитие образования.
Расходы отраслей городского хозяйства и прочих сфер деятельности составят 41,4 млрд рублей, или 37,8% объема расходов. На капитальные вложения предусмотрено 6,1 млрд рублей в основном в социальной сфере и коммунальном хозяйстве.
Более 3,2 млрд рублей в проекте бюджета предусмотрено на реализацию трех нацпроектов по восьми направлениям. Наиболее финансово ёмкими направлениями являются реконструкция школ, благоустройство общественных пространств, ремонт мостов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выплаты за классное руководство педагогическим работникам.
В 2027 году доходы предусмотрены в сумме 113 млрд рублей, расходы составят 114 млрд рублей. В 2028 году доходы запланированы в объеме 120 млрд рублей, расходы – в объеме 121 млрд рублей.
Дефицит бюджета города в 2027 и 2028 годах составит порядка 1 млрд рублей.
