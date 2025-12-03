Расходы, доходы и дефициты: в Новосибирске единогласно принят бюджет на три года

Бюджет Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов принят в первом чтении на 3-й сессии Совета депутатов.

В 2026 году общий объем расходной части городского бюджета приблизится к 110 млрд рублей, а к 2028 году превысит отметку 120 млрд рублей.

На 2026 год доходы бюджета запланированы в объеме 108,6 млрд рублей, расходы составят 109,7 млрд рублей, дефицит – 1,1 млрд рублей. Доходная часть бюджета города сформирована как за счет собственных доходов, доля которых составляет более 52 %, так и за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Как подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, в составе межбюджетных трансфертов уже предусмотрен дополнительный миллиард рублей на ремонт автомобильных дорог города, что позволит своевременно подготовиться и оперативно приступить к ремонтным работам в будущем году. Запланированы целевые средства на строительство объектов образования, расселение аварийного жилья и благоустройство общественных пространств.