Из-за проведения Кубка Первого канала по хоккею в Новосибирске усилят работу городского транспорта

К новосибирским болельщикам присоединятся фанаты хоккея со всей страны. 

телеграм-канал Максима Кудрявцева

С 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала по хоккею, сообщил в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев.

«Уверен, кубок вызовет большой интерес, — отметил глава сибирской столицы. — Ожидаем много гостей из других городов и стран, поэтому прорабатываем вопросы транспортной доступности ледовой арены».

Будет сокращен интервал движения поездов метро на Ленинской линии и выпущены дополнительные составы после окончания матчей, в период открытия и закрытия турнира. Также планируют усилить работу муниципальных маршрутов автобусов № 5, 6, 28, 39 и троллейбусов № 7, 8.

