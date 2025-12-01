Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новосибирский предпринимательский форум: масштабное бизнес-событие пройдет 2 декабря

Форум задуман как практическая платформа для роста делового потенциала сибирского мегаполиса.

2 декабря в Marins Park Hotel состоится большое событие – Новосибирский предпринимательский форум 2025, сообщает пресс-служба городской администрации. Мероприятие станет площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и поиска новых решений для развития бизнеса.

Программа форума ориентирована на получение конкретных знаний, укрепление деловых связей и обсуждение актуальных вызовов, стоящих перед бизнесом.

 

  • В 10.00 начнут работу первые четыре площадки:

«Код лидера: как руководителю опередить турбулентность» (зал Новосибирск).

Модератор: Марина Ярцева.

«Инвестиции. Взгляд в будущее» (зал Нижний Новгород).

Модераторы: Наталия Безрученкова и Дмитрий Соколов.

«Экспортный разбор: итоги 2025, перспективы развития внешней торговли 2026» (зал Сочи).

Модераторы: представители Торгово-промышленной палаты Новосибирской области.

Круглый стол «Быстрый мир госзаказа: стратегии роста в эпоху перемен» (зал Екатеринбург).

Модератор: Николай Балыбин.

 

  • В 12.30 стартует обсуждение на следующих площадках:

«Бизнес сейчас» (зал Новосибирск).

Модератор: Роман Гламоздин.

«Бьюти интеграция» (зал Нижний Новгород).

Модератор: Анна Зубаровская.

«ИИ для бизнеса – реальные возможности» (зал Сочи).

Модератор: Руслан Копцев.

«Новосибирск – гостеприимный хаб» (зал Екатеринбург).

Модератор: Галина Ильина.


В 15.00 в зале «Банкет» откроется площадка «Маркетинг и продажи для первых лиц», на которой выступит основатель и главный спикер московской Belgorokov Business School Александр Белгороков.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

