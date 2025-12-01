Новосибирский предпринимательский форум: масштабное бизнес-событие пройдет 2 декабря

Форум задуман как практическая платформа для роста делового потенциала сибирского мегаполиса.
2 декабря в Marins Park Hotel состоится большое событие – Новосибирский предпринимательский форум 2025, сообщает пресс-служба городской администрации. Мероприятие станет площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и поиска новых решений для развития бизнеса.
Программа форума ориентирована на получение конкретных знаний, укрепление деловых связей и обсуждение актуальных вызовов, стоящих перед бизнесом.
- В 10.00 начнут работу первые четыре площадки:
«Код лидера: как руководителю опередить турбулентность» (зал Новосибирск).
Модератор: Марина Ярцева.
«Инвестиции. Взгляд в будущее» (зал Нижний Новгород).
Модераторы: Наталия Безрученкова и Дмитрий Соколов.
«Экспортный разбор: итоги 2025, перспективы развития внешней торговли 2026» (зал Сочи).
Модераторы: представители Торгово-промышленной палаты Новосибирской области.
Круглый стол «Быстрый мир госзаказа: стратегии роста в эпоху перемен» (зал Екатеринбург).
Модератор: Николай Балыбин.
- В 12.30 стартует обсуждение на следующих площадках:
«Бизнес сейчас» (зал Новосибирск).
Модератор: Роман Гламоздин.
«Бьюти интеграция» (зал Нижний Новгород).
Модератор: Анна Зубаровская.
«ИИ для бизнеса – реальные возможности» (зал Сочи).
Модератор: Руслан Копцев.
«Новосибирск – гостеприимный хаб» (зал Екатеринбург).
Модератор: Галина Ильина.
В 15.00 в зале «Банкет» откроется площадка «Маркетинг и продажи для первых лиц», на которой выступит основатель и главный спикер московской Belgorokov Business School Александр Белгороков.
Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска
