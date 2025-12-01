Елочка зажглась: в Новосибирске открылись новогодние локации

Какие городские пространства преобразились к началу зимы?
1 декабря на пешеходной улице Ленина, в Первомайском и Театральном скверах открылись новогодние пространства, зажглись огни главной городской елки, установленной у Оперного театра. Участие в открытии праздничных площадок приняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
«Приближается большой светлый праздник, которого мы все особенно ждем. Каждый из нас, независимо от возраста, продолжает верить в чудо новогодней ночи. Мы постарались, чтобы новосибирцы уже сейчас почувствовали праздник. Преобразились площадь Ленина, Театральный и Первомайский скверы, улица Ленина, которая вновь на время стала пешеходной. Свое историческое место возле Оперного заняла главная городская елка. Впервые она появилась здесь в 1954 году. Не так давно эта традиция была возобновлена», – отметил мэр Максим Кудрявцев.
Городскую елку, установленную на центральной аллее Театрального сквера, в этом году украсили в традиционном стиле: главными элементами декора стали шары, бусы, снежинки. На аллеях возле Оперного театра появились световые арки и шары. Деревья украсили звезды и гирлянды. Уже сейчас здесь можно сделать красивые снимки в ярких праздничных фотозонах.
По-новогоднему стал выглядеть и Первомайский сквер. Здесь заработал световой фонтан, деревья украсили гирляндами, праздничным декором, на территории установили разнообразные световые конструкции.
Андрей Травников, оценивая новогоднее убранство центра, подчеркнул, что в этом году в оформлении города особенно активно участвует-бизнес сообщество. «Мы видим, что многие магазины, компании, учреждения уже украсили свои витрины, офисы, здания. Приятно, что интерес к украшению города проявили в том числе и федеральные компании», – отметил губернатор.
Новогодние ели, фотозоны, праздничные инсталляции украсили пешеходную улицу Ленина. Пространство оформили светящимися шарами и деревьями, установили световой потолок, разместили новогодние торговые домики. Здесь будет проходить Сибирский фестиваль арт-объектов, участниками которого также станут коммерческие предприятия и организации.
Праздничные пространства начали открываться и в новосибирских парках и скверах. Сегодня заработали массовые катки в Центральном парке и Нарымском сквере. Горки и площадки для активного отдыха появятся и в других городских зеленых зонах.
В концертном комплексе им. Владимира Маяковского 7 декабря откроется Главная резиденция Нового года. Для гостей будут работать тематические фотозоны, почта Деда Мороза и новогоднее кафе, а по выходным здесь будут показывать мультфильмы и проводить интерактивные программы. «Каждый новосибирец сможет почувствовать себя частью большой семьи. Ведь Новый год – это семейный праздник, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – И все мы с нетерпением ждем, когда за праздничным столом соберутся близкие и родные люди, зажжется елка и наступит Новый год».
Комментарии (0)