Елочка зажглась: в Новосибирске открылись новогодние локации

1 декабря на пешеходной улице Ленина, в Первомайском и Театральном скверах открылись новогодние пространства, зажглись огни главной городской елки, установленной у Оперного театра. Участие в открытии праздничных площадок приняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Приближается большой светлый праздник, которого мы все особенно ждем. Каждый из нас, независимо от возраста, продолжает верить в чудо новогодней ночи. Мы постарались, чтобы новосибирцы уже сейчас почувствовали праздник. Преобразились площадь Ленина, Театральный и Первомайский скверы, улица Ленина, которая вновь на время стала пешеходной. Свое историческое место возле Оперного заняла главная городская елка. Впервые она появилась здесь в 1954 году. Не так давно эта традиция была возобновлена», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Городскую елку, установленную на центральной аллее Театрального сквера, в этом году украсили в традиционном стиле: главными элементами декора стали шары, бусы, снежинки. На аллеях возле Оперного театра появились световые арки и шары. Деревья украсили звезды и гирлянды. Уже сейчас здесь можно сделать красивые снимки в ярких праздничных фотозонах.