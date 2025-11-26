Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Где в Новосибирске будут работать ёлочные базары?

Приобрести новогоднее дерево можно будет с 1 декабря.

pxhere.com

Традиционно с 1 декабря в Новосибирске начнут работать ёлочные базары. Всего в 2025 году под торговлю новогодними деревьями мы отвели больше 100 мест по всему городу. Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в настоящее время предприниматели заключили 33 договора для их размещения на муниципальных землях — они будут действовать до конца года. Также площадки предусмотрены на частных территориях.

Публикуем адреса официальных мест продаж ёлок:

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: