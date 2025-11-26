Где в Новосибирске будут работать ёлочные базары?

Традиционно с 1 декабря в Новосибирске начнут работать ёлочные базары. Всего в 2025 году под торговлю новогодними деревьями мы отвели больше 100 мест по всему городу. Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в настоящее время предприниматели заключили 33 договора для их размещения на муниципальных землях — они будут действовать до конца года. Также площадки предусмотрены на частных территориях.

Публикуем адреса официальных мест продаж ёлок: