21 метр красоты: на площади Ленина в Новосибирске начался монтаж главной городской ёлки

Для декорирования ёлки планируют использовать более двух тысяч украшений.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

В Театральном сквере начали собирать главную елку Новосибирска. Уже готовы металлический каркас и подиум зимней красавицы, рабочие завершают монтаж ветвей и украшений.

21-метровая ёлка оформляется в русском стиле — основные цвета будут золотыми и красными. Золотые игрушки разместят на основном фоне, красные шары выстроят в яркие бусы, основание ёлки дополнят светодиодным снежинками, напоминающими по форме кокошник. Всего используют более 2 тыс. украшений.

Рядом появятся новогодние инсталляции «Волшебство» и «Дубовый лес», световые шары. Полностью завершить новогоднее убранство сквера планируют к 1 декабря.

