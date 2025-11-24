Андрей Травников: Тяжелейшая погода для дорожников стоит уже две недели — возможности для выходных и отдыха нет

В новосибирском правительстве обсудили поддержание порядка на дорогах в условиях снегопадов и постоянных скачков от заморозков до оттепели.
Глава региона провел оперативное совещание, на котором особое внимание уделил ситуации на дорогах в связи с сильными снегопадами и гололёдом: «Тяжелейшая погода для дорожников стоит уже две недели – переходы через ноль, от заморозков до оттепели, с обильными снегопадами. Возможности для выходных и отдыха нет, и, судя по всему, в авральном режиме придётся работать не только сегодня, но и как минимум всю ближайшую неделю. Все находятся в усиленном режиме, просьба ситуацию держать под контролем и обеспечивать безопасность перемещения как автомобилистов, так и пешеходов. Как говорится, терпим и работаем», – отметил губернатор.
Согласно докладу минтранса региона, сегодня в сутки одновременно на дороги области выходит почти 800 единиц техники – тем не менее, сегодня к местам учебы не было подвезено более 700 детей.
Как доложил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в областном центре ежесменно выходит 346 единиц дорожной техники в день и 293 – в ночь, 498 дорожных рабочих. За неделю из города вывезено 113 тысяч кубометров снега, среднесуточный вывоз снега 16190 кубометров – это 809 КамАЗов в сутки.
