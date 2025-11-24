Андрей Травников: Тяжелейшая погода для дорожников стоит уже две недели — возможности для выходных и отдыха нет

Глава региона провел оперативное совещание, на котором особое внимание уделил ситуации на дорогах в связи с сильными снегопадами и гололёдом: «Тяжелейшая погода для дорожников стоит уже две недели – переходы через ноль, от заморозков до оттепели, с обильными снегопадами. Возможности для выходных и отдыха нет, и, судя по всему, в авральном режиме придётся работать не только сегодня, но и как минимум всю ближайшую неделю. Все находятся в усиленном режиме, просьба ситуацию держать под контролем и обеспечивать безопасность перемещения как автомобилистов, так и пешеходов. Как говорится, терпим и работаем», – отметил губернатор.