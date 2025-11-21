Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Снежные скульптуры, лыжные трассы и ёлка в русском стиле: как Новосибирск будет встречать зимние праздники?

Мэр города Максим Кудрявцев рассказал о главных центрах новогоднего притяжения и запланированных мероприятиях.

Сегодня обсудили подготовку Новосибирска к встрече 2026 года, написал в своем телеграм-канале глава сибирского мегаполиса. Рассмотрели оформление города, запуск праздничных площадок и вопросы безопасности в новогоднюю ночь.

С 1 декабря в городе откроются праздничные пространства в Первомайском и Театральном скверах, на улице Ленина и в городских парках. В Театральном сквере разместим главную городскую ёлку — в этом году она будет оформлена в русском стиле. Сквер также станет центральной площадкой встречи нового года: здесь традиционно прозвучат праздничные обращения, а вопросы безопасности мы прорабатываем совместно с силовыми структурами.

В Первомайском сквере заработает светодиодный фонтан, появятся световые шары, тоннели и снежинки. Улица Ленина станет площадкой Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов. Сейчас здесь размещают праздничные инсталляции, декоративные ели, световой потолок и торговые домики.

Праздничные пространства откроются и в городских парках. Этой зимой в Новосибирске будут работать 50 ледовых площадок, катки с прокатом в Нарымском сквере, Центральном парке и на стадионе «Чкаловец», а также лыжные трассы.

Горожан ждет праздничная программа, вот лишь некоторые большие события, запланированные для жителей и гостей Новосибирска:

– 7 декабря откроется Главная резиденция Нового года в концертном комплексе имени Маяковского;
– с 3 по 9 января будет работать первый новогодний туристический маршрут;
– 4 января в парке «Арена» пройдут фестиваль снежных скульптур и открытие XXVI Сибирского фестиваля снежной скульптуры;
– 7 января состоится рождественский концерт «Самый добрый концерт».
 

