Снежные скульптуры, лыжные трассы и ёлка в русском стиле: как Новосибирск будет встречать зимние праздники?

Сегодня обсудили подготовку Новосибирска к встрече 2026 года, написал в своем телеграм-канале глава сибирского мегаполиса. Рассмотрели оформление города, запуск праздничных площадок и вопросы безопасности в новогоднюю ночь.



С 1 декабря в городе откроются праздничные пространства в Первомайском и Театральном скверах, на улице Ленина и в городских парках. В Театральном сквере разместим главную городскую ёлку — в этом году она будет оформлена в русском стиле. Сквер также станет центральной площадкой встречи нового года: здесь традиционно прозвучат праздничные обращения, а вопросы безопасности мы прорабатываем совместно с силовыми структурами.