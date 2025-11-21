Падать больно: как в Новосибирске борются с гололедом?

В последние дни уборка городских улиц проходит в непростых условиях перепада температур.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить работу дорожных служб по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние в условиях перепада температур.
За прошедшие сутки с магистралей и улиц города вывезено 17 311 кубометров снега. С помощью роторной техники удалено 20 500 кубометров снега.
Для обработки дорог и тротуаров за прошедшие сутки было использовано 555 тонн противогололёдных материалов. На уборку города вышли 609 единиц техники, в том числе 129 – привлеченной. В ночную смену в непростых погодных условиях работала 321 единица техники.
Дорожные службы очистили 221 парковку, островок безопасности, въезд (выезд), 265 пешеходных переходов, 72 лестницы, 709 остановок общественного транспорта. Подмели 1 671 км дорог и тротуаров, обработали противогололедными материалами 794 км. Произвели грейдирование 376 км. В ручной уборке были задействованы 320 человек.
21 ноября в первую смену на дороги вышли 316 единиц уборочной техники. Работы идут на улицах: Нарымской, Георгия Колонды, Жуковского, Сибирской, Александры Плотниковой, Титова, Станиславского, Петухова, Мира, Маяковского, Физкультурной, Мясниковой, Свечникова, Бориса Богаткова, Арбузова, Бердышева, Таврической, Кутателадзе, на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, проспекте Дзержинского, Гусинобродском шоссе, Октябрьской магистрали, территории многофункциональной ледовой арены, Бугринском мосту, Бердском шоссе и других.
