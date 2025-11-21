Падать больно: как в Новосибирске борются с гололедом?

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить работу дорожных служб по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние в условиях перепада температур.



За прошедшие сутки с магистралей и улиц города вывезено 17 311 кубометров снега. С помощью роторной техники удалено 20 500 кубометров снега.



Для обработки дорог и тротуаров за прошедшие сутки было использовано 555 тонн противогололёдных материалов. На уборку города вышли 609 единиц техники, в том числе 129 – привлеченной. В ночную смену в непростых погодных условиях работала 321 единица техники.