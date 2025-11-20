Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Законодательном собрании единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области

Какие объемы доходов и расходов ожидаются в ближайшие три года?

nso.ru

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (в первом чтении) депутатам представил заместитель председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Перед голосованием к областным парламентариям обратился первый зампредседателя Госдумы ФС РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, отметив, что при принятии федерального бюджета на следующие три года учитываются интересы и нашего региона. Федеральные средства заложены на развитие сфер здравоохранения, науки и образования, транспортного и дорожного хозяйства, ЖКХ. В качестве примера Александр Жуков привёл продолжение строительства детского реабилитационного центра на 300 коек, реконструкцию и развитие НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, а также федеральную поддержку строительства кампуса мирового уровня при НГУ, девяти школ в Новосибирске на 7,5 тыс учебных мест, капремонт 35 школ и другие важные проекты.

nso.ru

Виталий Голубенко отметил, что доходы региона на следующий год ожидаются в объёме почти 325 млрд рублей с доминантой собственных доходов в 300 млрд рублей. Динамика к ожидаемой оценке текущего года – 107,5%. Расходы запланированы в сумме 369 млрд рублей. На 2027 год планируются доходы в сумме почти 342 млрд рублей с темпом роста к прогнозу 2026 года 105,2%, на 2028 год – 362 млрд рублей с темпом роста к прогнозу 2027 года 105,9%.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил всех депутатов за единодушную поддержку проекта бюджета, предложенного минфином региона, но отметил, что за 25 лет своего пребывания в депутатах не помнит такого сложного бюджета. Рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено, предварительно, на второе декабря.

В представленном проекте закона расходы областного бюджета на 2026 год планируются в сумме 369 млрд рублей, на 2027 год – в сумме 389 млрд рублей, на 2028 год – в сумме 412 млрд рублей.

