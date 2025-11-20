В Законодательном собрании единогласно поддержали проект бюджета Новосибирской области

Виталий Голубенко отметил, что доходы региона на следующий год ожидаются в объёме почти 325 млрд рублей с доминантой собственных доходов в 300 млрд рублей. Динамика к ожидаемой оценке текущего года – 107,5%. Расходы запланированы в сумме 369 млрд рублей. На 2027 год планируются доходы в сумме почти 342 млрд рублей с темпом роста к прогнозу 2026 года 105,2%, на 2028 год – 362 млрд рублей с темпом роста к прогнозу 2027 года 105,9%.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил всех депутатов за единодушную поддержку проекта бюджета, предложенного минфином региона, но отметил, что за 25 лет своего пребывания в депутатах не помнит такого сложного бюджета. Рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено, предварительно, на второе декабря.

В представленном проекте закона расходы областного бюджета на 2026 год планируются в сумме 369 млрд рублей, на 2027 год – в сумме 389 млрд рублей, на 2028 год – в сумме 412 млрд рублей.