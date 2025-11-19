Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Новосибирске подводят итоги дорожного ремонта-2025 — насколько продуктивным был этот сезон?

Одним из основных объектов стала улица Мира, где выполнялся комплексный ремонт.

телеграм-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

В этом году привели в порядок около 50 километров новосибирских дорог и 108 участков тротуаров. В целом обновили 53 объекта улично-дорожной сети — часть работ выполнена в рамках муниципальной программы, часть за счёт областного финансирования. Пять участков подрядчики восстановили по гарантии.

Одним из основных объектов стала улица Мира, где ремонт выполнялся комплексно: обновлено дорожное покрытие, заменены трамвайные пути, приведены в порядок тротуары и газоны. Обновление также провели на важных магистралях — Северном проезде, улице Богдана Хмельницкого и Бердском шоссе.

Качество работ контролировали специализированные лаборатории. По итогам приемки отмечается снижение количества дефектов.

Работы на тротуарах велись во всех районах. В центре — на Красном проспекте, улицах Орджоникидзе, Депутатской и Советской — использована крупноформатная плитка, более долговечная и удобная в обслуживании.

Основной объём сезонного ремонта завершён. Локальные дефекты будут устранять в рабочем порядке.

