В Новосибирске подводят итоги дорожного ремонта-2025 — насколько продуктивным был этот сезон?

В этом году привели в порядок около 50 километров новосибирских дорог и 108 участков тротуаров. В целом обновили 53 объекта улично-дорожной сети — часть работ выполнена в рамках муниципальной программы, часть за счёт областного финансирования. Пять участков подрядчики восстановили по гарантии.



Одним из основных объектов стала улица Мира, где ремонт выполнялся комплексно: обновлено дорожное покрытие, заменены трамвайные пути, приведены в порядок тротуары и газоны. Обновление также провели на важных магистралях — Северном проезде, улице Богдана Хмельницкого и Бердском шоссе.



Качество работ контролировали специализированные лаборатории. По итогам приемки отмечается снижение количества дефектов.



Работы на тротуарах велись во всех районах. В центре — на Красном проспекте, улицах Орджоникидзе, Депутатской и Советской — использована крупноформатная плитка, более долговечная и удобная в обслуживании.



Основной объём сезонного ремонта завершён. Локальные дефекты будут устранять в рабочем порядке.