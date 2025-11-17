Где в Новосибирске можно будет покататься на коньках?

В учреждениях МАУ «Стадион» готовят площадки для зимних активностей. Специалисты заливают ледовые основания катков и хоккейных коробок по адресам:

Нарымский сквер (ул. Советская, 93);

ул. Зорге, 107 к. 1;

спортивный объект «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1);

ул. Железнодорожная, 2;

ул. Саввы Кожевникова, 3а;

ул. Магаданская, 5;

ул. Толбухина, 25;

ул. Палласа, 39;

ул. Полевая, 8/1.

Чтобы лед на площадках был ровным и крепким, сначала очистили снег, затем залили воду. Даты открытия площадок зависят от погоды: специалисты ждут морозные дни.