Где в Новосибирске можно будет покататься на коньках?

В городе началась подготовка ледовых площадок.

пресс-служба мэрии Новосибирска

В учреждениях МАУ «Стадион» готовят площадки для зимних активностей. Специалисты заливают ледовые основания катков и хоккейных коробок по адресам:

  •  Нарымский сквер (ул. Советская, 93);
  •  ул. Зорге, 107 к. 1;
  •  спортивный объект «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1);
  •  ул. Железнодорожная, 2;
  •  ул. Саввы Кожевникова, 3а;
  •  ул. Магаданская, 5;
  • ул. Толбухина, 25;
  •  ул. Палласа, 39;
  •  ул. Полевая, 8/1.

Чтобы лед на площадках был ровным и крепким, сначала очистили снег, затем залили воду. Даты открытия площадок зависят от погоды: специалисты ждут морозные дни.

