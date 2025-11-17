В Новосибирске завершилась двухлетняя программа капитального ремонта школ

В ноябре закончили ремонт ещё на четырёх объектах: в школе № 36 в Дзержинском районе, Лицее информационных технологий в Кировском, Техническом лицее № 128 в Первомайском и гимназии № 16 в Ленинском районе. В зданиях привели в порядок классы, спортзалы и столовые, заменили инженерные сети.



Капитальный ремонт проводили в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На реализацию программы направлено 2,7 млрд рублей.