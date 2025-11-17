Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Новосибирске завершилась двухлетняя программа капитального ремонта школ

Сколько школ удалось модернизировать за 2024-й и  2025 год?

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске завершили большую программу капитального ремонта школ 2024–2025 годов, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев. За два года обновили 21 образовательное учреждение.

Школу № 77 на улице Ереванской сдали с опережением графика ещё в прошлом году. К 1 сентября этого года работы завершили в 16 школах.

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

В ноябре закончили ремонт ещё на четырёх объектах: в школе № 36 в Дзержинском районе, Лицее информационных технологий в Кировском, Техническом лицее № 128 в Первомайском и гимназии № 16 в Ленинском районе. В зданиях привели в порядок классы, спортзалы и столовые, заменили инженерные сети.

Капитальный ремонт проводили в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На реализацию программы направлено 2,7 млрд рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: