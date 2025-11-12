Центр Новосибирска украсит 20-метровая праздничная елка. Сколько потратят на новогодний декор?

В городе стартовала подготовка к монтажу главной городской ёлки. 20-метровое дерево с праздничной иллюминацией и фотозонами появится в Театральном сквере перед Театром, пишет НДН.инфо — карточку аукциона на выполнение работ опубликовала городская дирекция творческих программ на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 3,6 миллиона рублей, приступить к установке главной городской елки он должен уже 14 ноября. Все работы должны быть закончены к 1 декабря.

Ожидается, что Театральный сквер украсят световые композиции и тематические фотозоны — «Волшебство» с шестью арками, «Дубовый лес», «Неоновые звезды». На аллеях установят несколько десятков искусственных елей, гирлянды и новогодние шары. Праздничный декор сохранят до 1 февраля.