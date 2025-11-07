В Новосибирске появился новый сквер в Дзержинском районе

В Новосибирске открыли сквер на улице Лазарева в Дзержинском районе. Он расположен вблизи филиала Детской музыкальной школы №3, что имеет особое значение для местных жителей, написал в своем телеграм-канале глава города Максим Кудрявцев.

Территорию разделили на две тематические зоны: первая посвящена искусству, вторая является данью памяти героям Великой Отечественной войны к 80-летию Победы.



Раньше здесь были гаражи и стихийная парковка, участок расчистили и превратили в благоустроенное общественное пространство с пешеходными дорожками в виде клавиш фортепиано, площадкой для проведения мероприятий, спортивными тренажерами. Оформили газоны с деревьями и кустарниками, установили скамейки, урны, светильники на солнечных батареях и тематические арт-объекты.